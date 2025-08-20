Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Finanzminister rüttelt an einem Tabu, und hält eine Reichensteuer für möglich. Eine Steuerexpertin erklärt, warum das gerecht wäre und welche Reform sie sofort umsetzen würde.

Im Bundeshaushalt 2027 drohen Finanzlöcher in Milliardenhöhe. Diese mit Steuererhöhungen zu füllen, gilt bei CDU und CSU als No-Go. Doch zuständig für den Haushalt ist ein Sozialdemokrat. Und der hielt sich im Sommerinterview mit dem ZDF zuletzt alles offen.

Loading...

"Da wird keine Option vom Tisch genommen", sagte Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) auf die Frage, ob er sich auch höhere Steuern für die Reichsten im Land vorstellen könne. Julia Jirmann, Referentin für Steuerrecht und Steuerpolitik beim Netzwerk Steuergerechtigkeit, sieht darin eine überfällige Debatte – und fordert, die Privilegien der Superreichen zu beenden.

t-online: Frau Jirmann, Finanzminister Klingbeil schließt Steuererhöhungen für Topverdiener und Vermögende nicht mehr aus. Ist die SPD etwa doch noch sozialdemokratisch?

Julia Jirmann: (lacht) Politiker stellen oft Dinge in den Raum, die sie später nicht umsetzen. Dass Klingbeil das ausgerechnet jetzt vorschlägt, wo an vielen Stellen gekürzt wird, könnte aber auch bedeuten, dass die SPD tatsächlich etwas für ihre Zugeständnisse einfordert. Wenn er es ernst meint, sollte er mit Erbvermögen anfangen. Dort liegen die offensichtlichsten Steuerprivilegien.

Was genau kritisieren Sie?

Wer große Unternehmen oder Unternehmensanteile erbt oder geschenkt bekommt, ist weitgehend von der Erbschaftsteuer ausgenommen. So kommt es, dass Milliardenerben Vermögen fast steuerfrei übertragen können – teilweise ganz ohne Steuern. Die obere Mittelschicht zahlt hingegen durchaus Erbschaftsteuer. Besonders problematisch ist die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung, bei der selbst Milliardenerben einen Steuererlass erhalten können, indem sie sich vor dem Finanzamt "arm" rechnen.

Zur Person Julia Jirmann betreut beim Netzwerk Steuergerechtigkeit den Bereich Vermögen, Erbschaft und hohe Einkommen. Zudem sitzt sie in der Kommission "Recht der sozialen Sicherung & Familienlastenausgleich" des Deutschen Juristinnenbundes. Sie ist Wirtschaftsjuristin sowie Betriebs- und Volkswirtin.

Viele fürchten, dass Familienunternehmen unter einer höheren Erbschaftsteuer leiden würden. Wie könnte man die Steuer reformieren, ohne diese Firmen zu gefährden?

Die Erben müssten die Steuer nicht sofort zahlen, sondern gestreckt über 10, 20 oder 30 Jahre. Dann werden die Steuern aus den laufenden Gewinnen gezahlt, und kein Unternehmen wird deshalb Probleme bekommen. Gründer oder Käufer von Unternehmen ohne Erbe müssen schließlich auch Kredite aufnehmen. Warum sollten wir den Erben der Unternehmen nicht zutrauen, wenigstens einen kleinen Teil dessen zu zahlen, was Gründer aufbringen müssen?

Warum regt sich in der breiten Bevölkerung kaum Widerstand gegen die Privilegien der Reichsten?

Weil viele den Mythen auf den Leim gehen: Dass der Staat ohnehin nur Geld verschwende und Superreiche das Geld besser einsetzen. Diese Erzählung wird von Lobbygruppen bewusst eingesetzt. Umfragen zeigen aber immer wieder, dass sich trotzdem 80 bis 90 Prozent der Menschen für eine Vermögensteuer aussprechen. Es fehlt nicht am Rückhalt in der Bevölkerung, sondern am politischen Willen.

Bei der Vermögensteuer hat der Finanzminister nun immerhin einen Vorstoß gewagt. Doch Gegner haben gleich mehrere Vorbehalte. Der erste: Eine Vermögensteuer koste Arbeitsplätze.