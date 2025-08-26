t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberSteuern & Recht

Kosten für Beerdigung: Wann es einen Steuerbonus gibt – und wann nicht

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBanken stoppen Paypal-Zahlungen
TextHaaland mit neuem Namen auf Trikot
TextVirus in Italien: Todeszahl steigt drastisch
TextUrlaubsland: Deutscher verschwindet
VideoUkraine greift russische Großstadt an

Beerdigungskosten
Bestattungsvorsorge: Wann es keinen Steuervorteil gibt

Von dpa
Aktualisiert am 27.08.2025 - 14:10 UhrLesedauer: 2 Min.
Grab mit Figur und KreuzVergrößern des Bildes
Vorsorge für die eigene Bestattung: Wer dafür zum Beispiel eine Versicherung abschließt, kann die Kosten nicht steuerlich geltend machen. (Quelle: Jens Kalaene/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Wer seine Bestattung schon zu Lebzeiten regelt, kann davon nicht steuerlich profitieren. Wer sich unter welchen Voraussetzungen einen Steuerbonus sichern kann.

Die eigene Bestattung bereits zu Lebzeiten zu regeln, ist ein verantwortungsvoller Schritt. So werden die Hinterbliebenen in einer schwierigen Zeit entlastet. Die dadurch entstehenden Kosten kann der Vorsorgende allerdings nicht von der Steuer absetzen.

Loading...

Beerdigungskosten können nur überlebende Angehörige als außergewöhnliche Belastungen geltend machen, wenn ihnen die Kosten tatsächlich durch den Tod eines Verwandten entstehen. Auf ein entsprechendes Urteil des Finanzgerichts Münster (Az. 10 K 1483/24 E) weist der Bund der Steuerzahler hin.

Wann es einen Steuervorteil gibt

"Außergewöhnliche Belastungen sind Aufwendungen, die einem Steuerzahler zwangsläufig entstehen und die höher sind als die Lebenshaltungskosten der überwiegenden Mehrheit", sagt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler. Neben Krankheits- oder Pflegekosten können darunter eben auch Beerdigungskosten für Angehörige fallen. Der Gesetzgeber erkennt diese allerdings nur dann steuermindernd an, wenn sie notwendig sind und sich Betroffene ihnen nicht entziehen können.

Und: Enthält der Nachlass eines Verstorbenen ausreichend finanzielle Mittel für die eigene Beerdigung, kann ebenfalls kein Steuervorteil geltend gemacht werden.

Finanzgericht erteilt dem Ersuchen des Steuerzahlers Absage

In dem konkreten Fall hatte ein Steuerzahler rund 6.500 Euro für einen Bestattungsvorsorgevertrag gezahlt und wollte diesen noch vor seinem Ableben in der Einkommensteuererklärung geltend machen. Er ging davon aus, dass solche Kosten – gleich denen, die Angehörigen im Falle des Todes durch die Bestattung entstehen – als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden können. Das Finanzgericht erteilte dem aber eine Absage.

Zum einen könne bei einer freiwillig abgeschlossenen Bestattungsvorsorge nicht von einer Zwangsläufigkeit im Sinne des Einkommensteuerrechts ausgegangen werden. Zum anderen lagen die Aufwendungen nach Auffassung des Gerichts nicht über dem üblichen Lebensstandard, weil eine Vielzahl von Steuerzahlern sich ebenfalls auf diese Weise für den eigenen Tod absichere. Der Steuerbonus für außergewöhnliche Belastungen sei jedoch nur für Aufwendungen gedacht, die über das hinausgingen, was auch viele andere zu schultern hätten, so das Gericht.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Bund der SteuerzahlerMünster
Steuern von A bis Z
Einkommen & Steuern
EinkommensteuerLohnsteuerLohnsteuerermäßigungPendlerpauschaleSolidaritätszuschlagSteuern bei Kurzarbeit
Erbe & Steuern
Schenkungssteuer
Geldanlage & Steuern
Aktien SteuernKapitalertragsteuerSteuer auf ETFs
Kirchensteuer
Kirchenaustritt
Schenkungssteuer
SchenkungssteuerSchenkungssteuer bei EnkelnSchenkungssteuer bei GeschwisternSchenkungssteuer TabelleSchenkungssteuer umgehenSchenkungssteuer: Höhe & FreibeträgeSchenkungssteuer-Freibetrag: 10-Jahresfrist
Steuererklärung
Das können Sie absetzenFehler bei der SteuererklärungSteuerberater KostenSteuererklärung FristSteuererklärung für RentnerSteuererklärung ohne ElsterSteuererklärung PflichtSteuererklärung rückwirkendSteuererklärung selber machenSteuerprogramme im TestUnterhalt in der Steuererklärung
Steuerklassen
Steuerklasse 0Steuerklasse 1 und 4Steuerklasse 1: AbzügeSteuerklasse 1: TabelleSteuerklasse 2 beantragenSteuerklasse 2Steuerklasse 2: VoraussetzungenSteuerklasse 3 und 5 abschaffenSteuerklasse 3 und 5 NachzahlungSteuerklasse 3Steuerklasse 4 Abzüge in ProzentSteuerklasse 4 mit FaktorSteuerklasse 4Steuerklasse 5 & ElterngeldSteuerklasse 5 & RenteSteuerklasse 5 AbzügeSteuerklasse 5 MidijobSteuerklasse 5Steuerklasse 6 & RenteSteuerklasse 6 & studierenSteuerklasse 6 Nachzahlung vermeidenSteuerklasse 6 RückerstattungSteuerklasse 6Steuerklasse ändernSteuerklasse für GeschiedeneSteuerklasse für WitwenSteuerklassen 1-6 in der Übersicht
Steuernummer & Steuer-ID
Steuer-ID für KinderSteuer-ID für NeugeborenesSteuer-IDSteuernummer auf der Lohnabrechnung?Steuernummer auf der Rechnung?Steuernummer beantragenSteuernummer findenSteuernummer nach UmzugSteuernummer prüfenSteuernummer verlorenSteuernummer von UnternehmenSteuernummer-AufbauUnterschied Steuer- und SozialversicherungsnummerUnterschied Steuernummer & Steuer-ID
weitere Ratgeber
doppelte HaushaltsführungEinspruch gegen SteuerbescheidHaustier und SteuerHomeoffice SteuerHomeoffice-PauschaleKirchenaustrittLottogewinn versteuernMehrwertsteuerSozialversicherungsausweis
Wohnen & Steuern
Grundsteuer auf Mieter umlegenGrundsteuer BodenrichtwertGrundsteuer FeststellungserklärungGrundsteuerPhotovoltaikanlageZweitwohnsitz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom