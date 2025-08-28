t-online - Nachrichten für Deutschland
Steuerhinterziehung: Diese sechs Folgen drohen über Geldstrafen hinaus

Beruf weg, Ruf ruiniert
Steuerhinterziehung kostet mehr als nur Geld

Von dpa
Aktualisiert am 29.08.2025 - 13:12 UhrLesedauer: 2 Min.
Mitarbeiterin der Steuerfahndung trägt beschlagnahmte UnterlagenVergrößern des Bildes
Steuerfahndung bei der Arbeit: Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt. (Quelle: Christoph Schmidt/dpa-tmn/dpa-bilder)
Steuerhinterziehung kann weit mehr als nur eine Geldstrafe nach sich ziehen. Welche persönlichen, beruflichen und rechtlichen Konsequenzen noch drohen.

Inhaltsverzeichnis

Wer Steuern hinterzieht, riskiert nicht nur Ärger mit dem Finanzamt, sondern auch gravierende Einschnitte in sein berufliches und gesellschaftliches Leben. Darauf weist der Stuttgarter Fachanwalt für Steuer- und Strafrecht Nico Glöckle hin. Die Folgen reichen weit über eine mögliche Verurteilung hinaus. Geldzahlung bis Haft: Diese Strafen drohen bei Steuerhinterziehung.

1. Strafrechtliche Konsequenzen

Das Gesetz sieht bei Steuerhinterziehung Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren vor. In besonders schweren Fällen – etwa bei sehr hohen Hinterziehungsbeträgen – kann die Strafe sogar bis zu zehn Jahre Haft betragen.

2. Finanzielle Nachwirkungen

Unabhängig vom Strafmaß gilt: Die hinterzogenen Steuern müssen vollständig zurückgezahlt werden. Hinzu kommen Hinterziehungszinsen in Höhe von 6 Prozent pro Jahr sowie mögliche Säumnis- und Verspätungszuschläge. Bei größeren Beträgen und längeren Zeiträumen kann daraus schnell eine erhebliche Summe werden.

3. Einschränkungen bei öffentlichen Ämtern

Wird jemand zu mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt, kann ihm das Recht aberkannt werden, ein öffentliches Amt zu bekleiden oder gewählt zu werden – für zwei bis fünf Jahre. In einigen Berufen wie etwa der Anwaltschaft (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 BRAO) führt dies sogar zum vollständigen Berufsverbot, wenn durch die Verurteilung die Amtsfähigkeit verloren geht.

4. Verlust von Lizenzen und Genehmigungen

Auch bestimmte behördliche Genehmigungen stehen auf dem Spiel. Ab einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen droht der Entzug von Jagdschein, Waffenbesitzkarte oder Fluglizenz. Denn ab diesem Punkt gilt man offiziell als "unzuverlässig" – ein Ausschlusskriterium für solche Erlaubnisse.

5. Berufliche Folgen

Das Gericht kann zusätzlich ein Berufsverbot von bis zu fünf Jahren verhängen, wenn die Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit steht. Das betrifft zum Beispiel Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, die ihre Stellung zur Tatbegehung ausnutzen.

Auch Gewerbetreibende sind gefährdet: Wer seinen steuerlichen Pflichten nicht nachkommt – etwa durch hohe Steuerrückstände – kann als unzuverlässig gelten und verliert unter Umständen seine Gewerbeerlaubnis.

Für Beamte gelten besonders strenge Maßstäbe: Schon ein Disziplinarverfahren kann folgen. Bei besonders hohen Hinterziehungsbeträgen etwa ab 500.000 Euro ist die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis laut Rechtsprechung verhältnismäßig. Eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr beendet das Dienstverhältnis automatisch.

6. Auch Fahrlässigkeit bleibt nicht folgenlos

Wer nicht vorsätzlich, sondern fahrlässig Steuern hinterzieht, muss zwar keine strafrechtlichen Sanktionen befürchten, aber eine Geldbuße ist dennoch möglich. Laut Glöckle kann diese in Form einer Ordnungswidrigkeit mit bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

  Nachrichtenagentur dpa
