Mallorca wird zum Steuerparadies: Schenkungssteuer entfällt für viele

Auch Nichtresidenten können profitieren
Mallorca wird zum Steuerparadies

Von t-online, cho
30.08.2025 - 07:13 UhrLesedauer: 2 Min.
Stadthäuser an der Plaza de la Reina in Palma de Mallorca: Im engsten Familienkreis können Schenkungen auf den Balearen jetzt umsonst sein.Vergrößern des Bildes
Stadthäuser an der Plaza de la Reina in Palma de Mallorca: Im engsten Familienkreis können Schenkungen auf den Balearen jetzt umsonst sein. (Quelle: Juergen Sack/getty-images-bilder)
Auf Mallorca können Familien ihr Vermögen jetzt fast steuerfrei übertragen. Ein neues Gesetz setzt die Schenkungsteuer praktisch aus.

Während in Deutschland CSU-Chef Markus Söder fordert, die Erbschaftsteuer zur Ländersache zu machen, ist das in Spanien längst der Fall – und führt auf den Balearen nun dazu, dass Familien auch bei Schenkungen erheblich entlastet werden.

Wie mehrere Steuerrechtsexperten berichten, werden auf Mallorca künftig kaum noch Steuern fällig, wenn Vermögen an enge Angehörige übertragen wird. Doch ganz ohne Fallstricke ist das neue Gesetz nicht. Vor allem bei der Schenkung von Immobilien ist Vorsicht geboten.

Schenkungen auf Mallorca: Was sich konkret ändert

Seit dem 25. Juli 2025 gilt:

  • Eltern, Kinder, Großeltern, Enkel und Ehepartner (Verwandtschaftsgruppen I und II) müssen bei Schenkungen keine Steuer mehr zahlen.
  • Der bisherige Steuersatz von 7 Prozent entfällt – die Steuerlast sinkt auf 0 Prozent durch eine vollständige Ermäßigung.

Auch für entferntere Verwandte gibt es Erleichterungen:

  • Onkel, Tanten, Nichten und Neffen (Gruppe III): 60 Prozent Ermäßigung auf die Bruttosteuerschuld (vorher 50 Prozent).
  • Weitere Angehörige dieser Gruppe, wie etwa Schwiegerkinder oder Stiefkinder, erhalten eine Ermäßigung von 35 Prozent (vorher 25 Prozent).

Mit dieser Neuregelung passt die Regionalregierung auf Mallorca die Schenkungsteuer an die bereits stark reduzierte Erbschaftsteuer an. Ziel ist eine weitgehende Gleichbehandlung beider Steuerarten.

Achtung bei Immobilien – das sollten Sie wissen

Während Geldschenkungen jetzt einfach und steuerfrei möglich sind, gelten bei Immobilien besondere Regeln. So gibt es die Steuervergünstigung bei Immobilienübertragungen nur, wenn der Schenkungswert den offiziellen Katasterreferenzwert der Immobilie um nicht mehr als 20 Prozent übersteigt.

Wird eine Immobilie übertragen, muss zudem auf die Differenz zwischen damaligem Kaufpreis und aktuellem Marktwert Einkommensteuer gezahlt werden. Gerade bei älteren Immobilien mit hohem Wertzuwachs kann das teuer werden.

Auch Nichtresidenten können profitieren

Auch wer auf Mallorca nicht dauerhaft lebt, profitiert unter Umständen von den Steuervorteilen – etwa, wenn sich der Großteil des Nachlasses auf den Balearen befindet. Dennoch sollten Nichtresidenten klären, welche steuerlichen Regelungen in ihrem Heimatland gelten, sich frühzeitig mit der Nachlassplanung (Testament, Vorsorgevollmachten) befassen und die steuerlichen Konsequenzen eines späteren Verkaufs der Immobilie bedenken.

Wer gilt in Spanien als Nichtresident?

Als Nichtresident gilt, wer seinen steuerlichen Wohnsitz nicht in Spanien hat. Nach spanischem Steuerrecht ist eine Person dann steuerlich ansässig (Resident), wenn mindestens einer der folgenden Punkte zutrifft: Sie halten sich mehr als 183 Tage im Jahr in Spanien auf, auch mit Unterbrechungen, der Hauptmittelpunkt Ihres wirtschaftlichen oder familiären Lebens befindet sich in Spanien, Ihr Ehepartner oder Ihre minderjährigen Kinder leben dauerhaft in Spanien (Ausnahmen nur bei Trennung).

Die Reform ist Teil des neuen Haushaltsgesetzes, das das balearische Parlament am 9. Juli 2025 verabschiedet hat – mit den Stimmen der konservativen PP und der rechten Vox-Partei. Die PP-Regierung hatte bereits vor zwei Jahren die Erbschaftsteuer für nahe Verwandte fast vollständig abgeschafft.

Auch in Deutschland gelten bei Schenkungen hohe Freibeträge. Je enger der Verwandtschaftsgrad, desto mehr Geld kann steuerfrei übertragen werden. Diese Beträge bleiben bei Schenkungen steuerfrei. Bei der Erbschaftsteuer sind die Vorgaben ähnlich.

