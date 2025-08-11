Tennis-Legende kehrt auf den Platz zurück

Von t-online , iri 11.08.2025 - 11:48 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Steuererklärung: Wenn das Finanzamt ruft, sollten die Belege vollständig sein.

Auch wenn die Steuererklärung heute zumeist elektronisch abgegeben wird, sind Belege erforderlich. Was tun, wenn wichtige Nachweise fehlen?

Fehlende Belege für die Steuererklärung können dazu führen, dass das Finanzamt die Ausgaben nicht anerkennt. Für den Steuerpflichtigen bedeutet das eine höhere steuerliche Belastung. In bestimmten Fällen besteht die Möglichkeit, fehlende Belege durch Eigenbelege zu ersetzen.

Was bedeutet die Belegvorhaltepflicht?

Belege für die verschiedensten Ausgaben müssen Steuerzahler seit 2017 bei der Steuererklärung nicht mehr beifügen, sondern aufbewahren. Für Steuerpflichtige gilt die Belegvorhaltepflicht.

Das Finanzamt kann stichprobenartig nachhaken und Belege anfordern. Wer die entsprechenden Belege nicht liefern kann, muss damit rechnen, dass das Finanzamt die Ausgaben nicht anerkennt.

Wichtig: Für den Nachweis einer Behinderung gilt eine Sonderregelung. Wenn der Pauschbetrag für die Behinderung erstmals geltend gemacht wird oder sich die Verhältnisse ändern, müssen Sie in jedem Fall eine Kopie des Schwerbehindertenausweises vorlegen.

Wann können Eigenbelege erstellt werden?

Sind keine Belege für die steuersparenden Ausgaben vorhanden, können Sie ausnahmsweise Eigenbelege erstellen. Das Finanzamt erkennt sie aber nur an, wenn ihre Höhe glaubwürdig ist und die Ausgaben betrieblich oder beruflich notwendig sind.

Eine Höchstgrenze gilt für Eigenbelege nicht. Übersteigt die Summe einen Betrag von 150 Euro, kann das Finanzamt misstrauisch werden. Eigenbelege können für kleinere Ausgaben wie Briefporto, Parkgebühren, Trinkgelder im Restaurant oder Bewirtungskosten erstellt werden. Ein Rechtsanspruch darauf, dass das Finanzamt den Eigenbeleg anerkennt, besteht nicht. Ein Vorsteuerabzug für Unternehmen ist mit einem Eigenbeleg grundsätzlich nicht möglich.

Was gehört auf einen Eigenbeleg?

Muster oder Vorlagen für Eigenbelege können Sie im Internet herunterladen. Ein Eigenbeleg muss die folgenden Angaben enthalten:

Empfänger der Zahlung

Datum der Zahlung

Höhe des Zahlungsbetrags

Beschreibung der Ausgaben

Ausstellungsdatum

eigene Unterschrift

Zusätzlich sollte auf einem Eigenbeleg kurz beschrieben werden, warum er erstellt wurde. Solche Gründe können ein fehlender Originalbeleg sein, da der Zahlungsempfänger keinen Beleg ausgestellt hat, oder der Verlust des Originalbelegs.

Ersatzbelege für größere Ausgaben