14.08.2025

Kontoauszüge: Geordnet helfen sie, alle relevanten Zahlungen fürs Finanzamt schnell zu finden. (Quelle: IMAGO / McPHOTO)

Zettelwirtschaft ade: Mit ein paar Tipps rund um Kontoauszüge ist die Steuererklärung weniger nervenaufreibend. So halten Sie Ordnung.

Ob Mietzahlung, Spende oder Handwerkerrechnung – auf dem Kontoauszug stehen viele wichtige Nachweise fürs Finanzamt. Die Kontoauszüge erleichtern die Steuererklärung deutlich. Wer frühzeitig Ordnung schafft, hat am Ende weniger Arbeit und kann die Steuererklärung entspannter erledigen.

Schritt-für-Schritt: Kontoauszüge für die Steuererklärung vorbereiten

Regelmäßig Auszüge sichern: Kontoauszüge sollten regelmäßig als PDF heruntergeladen und archiviert werden. In Vorbereitung auf die Steuererklärung müssen alle Kontoauszüge des betreffenden Steuerjahres lückenlos und in zeitlich korrekter Reihenfolge vorliegen. Relevante Posten markieren: Beträge, die steuerlich absetzbar sind, farblich hervorheben oder digital markieren. Dazu zählen beispielsweise Spenden, Handwerkerleistungen oder Werbungskosten. Private Daten schwärzen: Persönliche Informationen, die nicht relevant sind (zum Beispiel private Verwendungszwecke bei irrelevanten Buchungen), können geschwärzt werden. Wichtig ist, dass der Name, der Buchungszweck, das Datum und der Betrag bei relevanten Posten sichtbar bleiben. Kategorien zuordnen: Jedem markierten Posten die passende steuerliche Kategorie zuweisen, etwa Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen oder Werbungskosten. Belege ergänzen: Falls erforderlich, zu einzelnen Positionen passende Rechnungen oder Verträge beilegen, um die Ausgaben zweifelsfrei zu belegen.

Wie lassen sich Zahlungen auf dem Kontoauszug sinnvoll für die Steuererklärung kategorisieren?

Alle markierten Zahlungen sollten einer passenden steuerlichen Kategorie zugeordnet werden. Das erleichtert nicht nur die Übersicht, sondern ist auch für die Angaben bei der Steuererklärung relevant. Beispiele für häufige Kategorien sind:

Werbungskosten (wie beruflich bedingte Fahrtkosten, Fachliteratur)

(wie beruflich bedingte Fahrtkosten, Fachliteratur) Sonderausgaben (wie Spenden, Kirchensteuer, Altersvorsorgebeiträge)

(wie Spenden, Kirchensteuer, Altersvorsorgebeiträge) Außergewöhnliche Belastungen (wie Krankheitskosten, Pflegekosten)

(wie Krankheitskosten, Pflegekosten) Handwerker- und haushaltsnahe Dienstleistungen (wie Gartenpflege, Reparaturen im Haushalt)

Am besten ergänzen Sie auf dem Kontoauszug direkt neben der relevanten Buchung eine kurze Notiz, etwa "Spende – Sonderausgaben" oder "Handwerkerrechnung – haushaltsnahe Dienstleistungen". Bei digitalisierten Auszügen kann diese Zuordnung oft als Kommentar gespeichert oder in einer separaten Übersichtstabelle geführt werden.

Digital oder ausgedruckt: Welche Ablageform ist für Kontoauszüge besser?

Kontoauszüge können sowohl digital als auch in Papierform aufbewahrt werden, beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Welche Ablageform besser ist, hängt von persönlichen Vorlieben und Voraussetzungen ab.

Eine digitale Ablage spart Platz, ermöglicht eine schnelle Suche nach bestimmten Buchungen und lässt sich unkompliziert mit Steuerprogrammen oder dem Steuerberater teilen. Wichtig ist dabei eine sichere Speicherung, etwa ein Backup auf einer externen Festplatte oder in einem verschlüsselten Cloud-Speicher.

Ausgedruckte Kontoauszüge bieten den Vorteil, dass sie unabhängig von technischer Infrastruktur verfügbar sind und keine Gefahr eines Datenverlusts durch Hardware- oder Softwarefehler besteht. Sie lassen sich außerdem leicht mit handschriftlichen Notizen versehen. Papierauszüge benötigen jedoch mehr physischen Stauraum und es dauert länger, um eine einzelne Buchung zu finden.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann wichtige Unterlagen sowohl digital als auch in Papierform aufbewahren.

Kontoauszüge sinnvoll archivieren: So klappt es digital und analog

Für eine schnelle Übersicht empfiehlt sich bei digitalen Kontoauszügen eine einheitliche Dateibenennung, etwa "Kontoauszug_Jahr_Monat". So lassen sich die Dokumente chronologisch sortieren und leicht wiederfinden.

Analoge Auszüge sollten in einem Ordner mit Registerkarten oder Trennblättern abgelegt werden, sortiert nach Monaten oder Quartalen. Zusätzlich kann es helfen, wichtige Buchungen farbig zu markieren oder mit Haftnotizen zu versehen.

Wichtig ist, den gewählten Speicherort – ob Cloud, externer Datenträger oder Ordner im Regal – konsequent beizubehalten, um im Bedarfsfall sofort Zugriff zu haben. Wenn ältere Kontoauszüge verloren gegangen sind, können diese gegen Gebühr bei der Bank angefordert werden.

Kontoauszüge als Ersatz für Belege: Was ist erlaubt?

Kontoauszüge können in bestimmten Fällen als Ersatzbeleg dienen, wenn eine Originalrechnung oder Quittung nicht vorliegt. Voraussetzung ist, dass die Buchung auf dem Auszug eindeutig den Zahlungsempfänger, den Betrag und den Verwendungszweck erkennen lässt. Gesetzlich anerkannt ist dies vor allem bei Kleinbeträgen.

Für die private Steuererklärung müssen Kontoauszüge inzwischen nicht mehr standardmäßig beim Finanzamt eingereicht werden. Sie dienen vor allem als Nachweis, falls Rückfragen entstehen. Erst auf Anforderung der Finanzbehörde sind sie vorzulegen.

Wie lange muss man Kontoauszüge fürs Finanzamt aufbewahren?

Für die private Steuererklärung empfiehlt es sich, Kontoauszüge mindestens so lange aufzubewahren, bis der Steuerbescheid bestandskräftig ist – in der Regel ein Jahr nach Erhalt. Bei anhängigen Einsprüchen oder offenen Rückfragen sollte die Aufbewahrung entsprechend verlängert werden.