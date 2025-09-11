Pilotprojekt in Hessen Finanzamt macht für 4.700 Menschen die Steuererklärung

Von afp , cho 11.09.2025 - 10:48 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Formulare für die Einkommensteuererklärung: In Kassel übernimmt das Finanzamt die Steuererklärung für Tausende Bürger. (Quelle: Sina Schuldt/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mehrere Bundesländer arbeiten daran, den Bürgern die Steuererklärung abzunehmen. Ist das lästige Ausfüllen von Formularen bald in ganz Deutschland Geschichte?

Das Finanzamt Kassel hat seit Ende August die Steuererklärung für mehr als 4.700 Menschen übernommen. Das Finanzamt schickte ihnen in den vergangenen Wochen einen Vorschlag für die Festsetzung der Einkommensteuer, wie das hessische Finanzministerium am Mittwoch mitteilte. Die Steuerpflichtigen können diesen Vorschlag dann prüfen. Gibt es keine Einwände, erhalten sie nach vier Wochen automatisch einen Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2024.

Loading...

Es handelt sich um ein Pilotprojekt des Landes Hessen. Die ersten Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern seien positiv, sagte Landesfinanzminister Alexander Lorz (CDU). Das Land werde das Projekt noch in diesem Jahr auswerten und es möglichst im kommenden Jahr auf weitere Finanzämter ausweiten.

Lorz will in Berlin für weitere Vereinfachungen werben. Dazu seien vor allem zwei Sachen nötig: Die Steuerverwaltungen benötigten mehr elektronische Daten, um den Steuerpflichtigen die Arbeit abnehmen zu können. Hierfür brauche es mehr Verpflichtungen zur elektronischen Abgabe. Zudem müsse das Steuerrecht durch mehr Pauschalierung und Typisierung einfacher werden.

Das Pilotprojekt in Kassel ist auf wenige Fälle beschränkt: Steuerzahler, die zur Abgabe verpflichtet sind und ihre Erklärung ohne Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein machen, mussten eigentlich bis 31. Juli ihre Steuererklärung abgeben. Wer die Frist versäumt hatte, dem schickte das Finanzamt Kassel statt einer Erinnerung den Vorschlag für die Steuererklärung.

Loading... Embed

Vermeintlich neuer Service ist bekannter Prozess

Wirklich neu ist der Service in Hessen allerdings nicht. Schon heute können die Finanzämter einen Schätzungsbescheid erlassen, wenn Bürger ihre Steuererklärung nicht abgeben, obwohl sie dazu verpflichtet sind. "Geschätzt werden alle tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse, die für die Steuerpflicht und für die Berechnung der Steuer maßgebend sind und die dem Finanzamt vorliegen", erklärt Peter Schmitz, Geschäftsführer der Steuersoftware Wiso Steuer. "Seit Jahren arbeiten die Finanzämter dabei mit bereits vorhandenen Daten."

Der Steuerverwaltung liegen aufgrund gesetzlich verankerter Meldepflichten zahlreiche Informationen vor – etwa zu Lohn, Rente und Versicherungen. Hessens Finanzminister Lorz hatte im August erklärt, die Steuererklärung vom Finanzamt bringe Vorteile auf beiden Seiten: Die Bürger sparten sich die Steuererklärung, die Verwaltung steigere ihre Effizienz. Wertvolle Ressourcen könnten so eingespart werden.