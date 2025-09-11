t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberSteuern & RechtSteuererklärung

Steuererklärung: Finanzamt Kassel testet automatische Einkommensteuer

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextAfD-Politiker verliert Immunität
TextMillionen erhalten unter 1.000 Euro Rente
TextWarntag: Das war heute anders
TextUrteile gegen Höcke sind rechtskräftig
TextHandball trauert um Marcus Helbig

Pilotprojekt in Hessen
Finanzamt macht für 4.700 Menschen die Steuererklärung

Von afp, cho
11.09.2025 - 10:48 UhrLesedauer: 3 Min.
Formulare für die Einkommensteuererklärung: In Kassel übernimmt das Finanzamt die Steuererklärung für Tausende Bürger.Vergrößern des Bildes
Formulare für die Einkommensteuererklärung: In Kassel übernimmt das Finanzamt die Steuererklärung für Tausende Bürger. (Quelle: Sina Schuldt/dpa)
News folgen

Mehrere Bundesländer arbeiten daran, den Bürgern die Steuererklärung abzunehmen. Ist das lästige Ausfüllen von Formularen bald in ganz Deutschland Geschichte?

Das Finanzamt Kassel hat seit Ende August die Steuererklärung für mehr als 4.700 Menschen übernommen. Das Finanzamt schickte ihnen in den vergangenen Wochen einen Vorschlag für die Festsetzung der Einkommensteuer, wie das hessische Finanzministerium am Mittwoch mitteilte. Die Steuerpflichtigen können diesen Vorschlag dann prüfen. Gibt es keine Einwände, erhalten sie nach vier Wochen automatisch einen Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2024.

Loading...

Es handelt sich um ein Pilotprojekt des Landes Hessen. Die ersten Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern seien positiv, sagte Landesfinanzminister Alexander Lorz (CDU). Das Land werde das Projekt noch in diesem Jahr auswerten und es möglichst im kommenden Jahr auf weitere Finanzämter ausweiten.

Hessen für mehr Datenaustausch und Pauschalen

Lorz will in Berlin für weitere Vereinfachungen werben. Dazu seien vor allem zwei Sachen nötig: Die Steuerverwaltungen benötigten mehr elektronische Daten, um den Steuerpflichtigen die Arbeit abnehmen zu können. Hierfür brauche es mehr Verpflichtungen zur elektronischen Abgabe. Zudem müsse das Steuerrecht durch mehr Pauschalierung und Typisierung einfacher werden.

Das Pilotprojekt in Kassel ist auf wenige Fälle beschränkt: Steuerzahler, die zur Abgabe verpflichtet sind und ihre Erklärung ohne Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein machen, mussten eigentlich bis 31. Juli ihre Steuererklärung abgeben. Wer die Frist versäumt hatte, dem schickte das Finanzamt Kassel statt einer Erinnerung den Vorschlag für die Steuererklärung.

Loading...
Symbolbild für eingebettete Inhalte

Embed

Vermeintlich neuer Service ist bekannter Prozess

Wirklich neu ist der Service in Hessen allerdings nicht. Schon heute können die Finanzämter einen Schätzungsbescheid erlassen, wenn Bürger ihre Steuererklärung nicht abgeben, obwohl sie dazu verpflichtet sind. "Geschätzt werden alle tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse, die für die Steuerpflicht und für die Berechnung der Steuer maßgebend sind und die dem Finanzamt vorliegen", erklärt Peter Schmitz, Geschäftsführer der Steuersoftware Wiso Steuer. "Seit Jahren arbeiten die Finanzämter dabei mit bereits vorhandenen Daten."

Der Steuerverwaltung liegen aufgrund gesetzlich verankerter Meldepflichten zahlreiche Informationen vor – etwa zu Lohn, Rente und Versicherungen. Hessens Finanzminister Lorz hatte im August erklärt, die Steuererklärung vom Finanzamt bringe Vorteile auf beiden Seiten: Die Bürger sparten sich die Steuererklärung, die Verwaltung steigere ihre Effizienz. Wertvolle Ressourcen könnten so eingespart werden.

Die Deutsche Steuergewerkschaft, die das Personal in den Finanzämtern vertritt, ist für die Vereinfachung. Der Vorsitzende Florian Köbler hatte Mitte Juli bei der Funke-Mediengruppe gefordert, die Steuererklärung für Arbeitnehmer endlich abzuschaffen. In dem Bereich bestehe "wenig Potenzial für großen Steuerbetrug und Mehreinnahmen". Auch bei der Steuer auf Renten könne man vieles vereinfachen. Die Steuerverwaltung müsse schon 2030 wegen des Fachkräftemangels mit rund einem Drittel weniger Personal auskommen.

Meistgelesen

Ähnliche Bemühungen in Bayern

Auch in Bayern gibt es Überlegungen, die Steuererklärungen stärker zu automatisieren. Nach Plänen von Landesfinanzminister Albert Füracker (CSU) soll auch dort das Finanzamt zunächst einen Entwurf anfertigen, der dann von den Bürgern überprüft wird. Anders als in Hessen soll das allerdings nicht mehr auf Papier per Post geschehen, sondern über eine App. Auch Anpassungen und Ergänzungen sollen direkt digital möglich werden.

"Bayern setzt sich bei Bund und Ländern für die Entwicklung einer digitalen Lösung per App ein, die Bürgerinnen und Bürgern die Steuererklärungen im Handumdrehen über Elster ermöglicht – quasi mit nur einem Klick", sagte Füracker. Auch er hält es für denkbar, bereits 2026 damit zu starten. Bayern programmiert für Bund und Länder bereits die Steuersoftware Elster.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
CDUDeutschlandFinanzamtKasselSteuererklärung
Steuern von A bis Z
Einkommen & Steuern
EinkommensteuerLohnsteuerLohnsteuerermäßigungPendlerpauschaleSolidaritätszuschlagSteuern bei Kurzarbeit
Erbe & Steuern
Schenkungssteuer
Geldanlage & Steuern
Aktien SteuernKapitalertragsteuerSteuer auf ETFs
Kirchensteuer
Kirchenaustritt
Schenkungssteuer
SchenkungssteuerSchenkungssteuer bei EnkelnSchenkungssteuer bei GeschwisternSchenkungssteuer TabelleSchenkungssteuer umgehenSchenkungssteuer: Höhe & FreibeträgeSchenkungssteuer-Freibetrag: 10-Jahresfrist
Steuererklärung
Das können Sie absetzenFehler bei der SteuererklärungSteuerberater KostenSteuererklärung FristSteuererklärung für RentnerSteuererklärung ohne ElsterSteuererklärung PflichtSteuererklärung rückwirkendSteuererklärung selber machenSteuerprogramme im TestUnterhalt in der Steuererklärung
Steuerklassen
Steuerklasse 0Steuerklasse 1 und 4Steuerklasse 1: AbzügeSteuerklasse 1: TabelleSteuerklasse 2 beantragenSteuerklasse 2Steuerklasse 2: VoraussetzungenSteuerklasse 3 und 5 abschaffenSteuerklasse 3 und 5 NachzahlungSteuerklasse 3Steuerklasse 4 Abzüge in ProzentSteuerklasse 4 mit FaktorSteuerklasse 4Steuerklasse 5 & ElterngeldSteuerklasse 5 & RenteSteuerklasse 5 AbzügeSteuerklasse 5 MidijobSteuerklasse 5Steuerklasse 6 & RenteSteuerklasse 6 & studierenSteuerklasse 6 Nachzahlung vermeidenSteuerklasse 6 RückerstattungSteuerklasse 6Steuerklasse ändernSteuerklasse für GeschiedeneSteuerklasse für WitwenSteuerklassen 1-6 in der Übersicht
Steuernummer & Steuer-ID
Steuer-ID für KinderSteuer-ID für NeugeborenesSteuer-IDSteuernummer auf der Lohnabrechnung?Steuernummer auf der Rechnung?Steuernummer beantragenSteuernummer findenSteuernummer nach UmzugSteuernummer prüfenSteuernummer verlorenSteuernummer von UnternehmenSteuernummer-AufbauUnterschied Steuer- und SozialversicherungsnummerUnterschied Steuernummer & Steuer-ID
weitere Ratgeber
doppelte HaushaltsführungEinspruch gegen SteuerbescheidHaustier und SteuerHomeoffice SteuerHomeoffice-PauschaleKirchenaustrittLottogewinn versteuernMehrwertsteuerSozialversicherungsausweis
Wohnen & Steuern
Grundsteuer auf Mieter umlegenGrundsteuer BodenrichtwertGrundsteuer FeststellungserklärungGrundsteuerPhotovoltaikanlageZweitwohnsitz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom