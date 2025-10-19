Schon 2026 möglich Steuererklärung soll für diese Gruppen abgeschafft werden

Finanzminister Lars Klingbeil (links, SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Die Koalition plant, die Bürger von steuerlichen Pflichten zu entlasten. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Es kommt Schwung in die Finanzverwaltung: Künftig könnten die Finanzämter die Steuererklärungen der Bürger weitgehend selbst erledigen. Doch profitieren davon wirklich alle?

Dieses Angebot würden wohl die wenigsten ausschlagen: Die lästige Pflicht zur Steuererklärung fällt weg, stattdessen übernehmen die Finanzämter den Job und machen einen Vorschlag, wie die Erklärung aussehen könnte. Der Steuerzahler nickt nur noch ab oder ergänzt allenfalls Ausgaben, von denen das Finanzamt nichts wissen konnte. Das alles funktioniert digital und mit wenigen Klicks per App.

Was für den leidgeprüften Behördengänger zu bürgerfreundlich klingt, um wahr zu sein, könnte tatsächlich Realität werden. In mehreren Ecken des Landes wagte man zuletzt erste Schritte in Richtung einer automatischen Steuererklärung. So schaffte es im Sommer das Finanzamt Kassel in die Schlagzeilen, weil es einige Steuerzahler von sich darüber informierte, wie es die Einkommensteuer festzusetzen gedenkt, und sich dabei gleich ihr Okay einholte.

In Bayern dachte man noch einige Nummern größer und ließ verlauten, dass man sich bei Bund und Ländern für die Entwicklung einer digitalen Lösung per App einsetze, die den Bürgern die Steuererklärung im Handumdrehen über die Steuersoftware Elster ermögliche. "Quasi mit nur einem Klick", sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU). Es ist sein Bundesland, das Elster für Bund und Länder programmiert.

Schon Mitte 2026 könne bundesweit der Startschuss für einen ersten Anwenderkreis fallen, sofern die übrigen Länder das Vorhaben unterstützen. Doch wie nah ist Deutschland wirklich an einem Ende der bisherigen Steuererklärungspraxis? Experten sehen noch mehrere Hürden.

Einfacher heißt nicht unbedingt gerechter

"So richtig einfach wird die Besteuerung nur mit mehr Pauschalen, die Einzelfallbetrachtung fiele dann weitestgehend weg", sagt Peter Schmitz, Geschäftsführer der Steuersoftware Wiso Steuer zu t-online. "Das wäre ein echter Systemwechsel, der Gewinner und Verlierer schafft. Auch die Steuer-Rechtsprechung müsste sich dafür ändern – weg von der Einzelfallgerechtigkeit."

Auf ein einfacheres Steuerrecht weist auch Bayerns Finanzminister Füracker hin. "Deutschland leidet unter einer enormen Bürokratielast, Verschlankungen sind hier über alle Bereiche hinweg dringend notwendig. Auch der Steuerbereich kann und muss hier einen wichtigen Beitrag leisten – sowohl durch Vereinfachungen im Steuerrecht selbst als auch im Vollzug für Bürger und Verwaltung", sagte er t-online.

Koalition prüft neue Steuerpauschale