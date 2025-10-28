Vorbild für Deutschland So einfach machen die Schweden ihre Steuern

Blick auf Stockholm (Symbolbild): In Schweden kommt ein Entwurf der Steuererklärung automatisch vom Finanzamt. (Quelle: KavalenkavaVolha/getty-images-bilder)

In Schweden dauert die Steuererklärung oft nur eine Minute. Denn das Finanzamt verschickt sie schon fertig ausgefüllt. Deutschland plant jetzt ein ähnliches System.

Kaum jemand erledigt sie gern, viele schieben sie monatelang vor sich her: die Steuererklärung. Doch damit könnte bald Schluss sein. Die Finanzämter in Deutschland sollen künftig selbst Entwürfe für Einkommensteuererklärungen erstellen und digital an die Bürger schicken. Diese müssen die Erklärung dann nur noch per App bestätigen oder ergänzen.

Dieser Idee aus Bayern haben sich nach Informationen von t-online inzwischen auch alle anderen Bundesländer angeschlossen. Im Bund-Länder-Vorhaben "Konsens", das für "Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung" steht, soll nun ein bundesweit einheitliches Softwareprodukt entwickelt werden, das voraussichtlich schon im Laufe des Jahres 2026 an den Start gehen kann.

Ziel ist es, die Steuererklärung ähnlich einfach zu machen, wie es beispielsweise in Schweden schon seit Langem der Fall ist. Allerdings zeigt ein Blick in den Norden auch: Wer seine Bürger von Steuererklärungspflichten entlasten will, muss gleichzeitig das System vereinfachen. t-online zeigt, wie anders die Schweden mit Steuern umgehen und an welchen Änderungen Bund und Länder in Deutschland arbeiten.

Finanzamt macht es den Schweden leicht

In Schweden ist das Finanzamt, das Skatteverket, weit mehr als nur eine Behörde, die Geld einzieht. Es verschickt jedes Jahr im Frühjahr – meist im März oder April – eine vorausgefüllte Steuererklärung an alle Steuerpflichtigen. Darin sind bereits die wesentlichen Daten enthalten: Löhne, Kapitalerträge, Versicherungsbeiträge, ja sogar abzugsfähige Handwerkerleistungen.

Wer einverstanden ist, bestätigt einfach – online, per App oder telefonisch. Änderungen, zum Beispiel durch zusätzliche Einkünfte, können elektronisch ergänzt werden. Damit ist die Steuererklärung oft nach wenigen Minuten erledigt. Das spart sowohl den Bürgern als auch den Behörden Zeit und Nerven und führt zu hoher Akzeptanz. Steuerberater sind für Normalverdiener meist überflüssig, Ausnahmen und komplizierte Abzugsmöglichkeiten gibt es kaum.

Das ist in Deutschland anders. Zwar wird auch hierzulande mit Pauschalen gearbeitet, allerdings in deutlich geringerem Umfang. "Viele steuerlich relevante Informationen – etwa zu Werbungskosten, außergewöhnlichen Belastungen oder besonderen Freibeträgen – liegen dem Finanzamt elektronisch nicht vor", sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums Niedersachsen t-online. "Um hier tragfähige Lösungen zu entwickeln, müssen auch Fragen der Typisierung und Pauschalierung geklärt werden."

Gemeint ist beispielsweise eine Arbeitstagepauschale, in der man Werbungskosten für Arbeitnehmer stärker als bisher zusammenfassen könnte. Laut dem Bundesfinanzministerium wird diese derzeit noch geprüft.

Wie viel Steuer die Schweden zahlen

Das schwedische Steuersystem unterscheidet sich aber noch in weiteren Punkten vom deutschen. So umfasst die Einkommensteuer sowohl kommunale als auch staatliche Anteile. Der kommunale Steuersatz, den Gemeinden und Regionen erheben, beträgt 2025 im Schnitt 32,41 Prozent. Er kann je nach Wohnort unterschiedlich hoch ausfallen.