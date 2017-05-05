Wer profitiert in welcher Höhe? So sparen Sie Tausende Euro Steuern mit dem Ehegattensplitting

Von Christine Holthoff Aktualisiert am 29.09.2025 - 13:53 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Ein Paar berechnet seine Steuern (Symbolbild): Ehe- und Lebenspartner können sich bei der Steuer gemeinsam veranlagen lassen und das Ehegattensplitting nutzen. (Quelle: Tijana Simic/Thinkstock by Getty-Images-bilder)

Ein Kreuz bei der Steuererklärung spart bares Geld: die Zusammenveranlagung. Doch vom Ehegattensplitting profitiert nicht jeder Steuerzahler.

Wie kann ich weniger Steuern zahlen? Diese Frage stellen sich viele nicht nur, wenn sie ihre Steuererklärung abgeben. Einen Vorteil haben dabei Verheiratete und Lebenspartner, die sich gemeinsam veranlagen können: das Ehegattensplitting. t-online beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist das Ehegattensplitting?

Ehegattensplitting ist eine Möglichkeit, wie sich Ehe- oder Lebenspartner steuerlich veranlagen können, die über ein unterschiedlich hohes Einkommen verfügen. Der Steuervorteil, der aus diesem Splittingverfahren folgt, ist umso größer, je höher der Einkommensunterschied ist. Das Finanzamt berechnet die Steuer so, als würden beide Partner dasselbe verdienen.

Dabei geht es wie folgt vor: Der Ehe- oder Lebenspartner, der wesentlich mehr verdient, wird in die Steuerklasse III eingestuft, der Zweitverdiener in die Steuerklasse V. Liegen die Einkommen nicht weit auseinander, können beide Partner auch jeweils die Steuerklasse IV wählen. Mit diesen steuerlichen Einstufungen können Sie Ihr Nettoeinkommen im Laufe des Jahres erhöhen – unterm Strich aber keine Steuern sparen. Lesen Sie hier, was die beste Steuerklasse für Verheiratete ist.

Ehegattensplitting bei der Steuererklärung: Ehe- oder Lebenspartner, die eine gemeinsame Steuererklärung abgeben, kreuzen auf der ersten Seite des Mantelbogens das Kästchen "Zusammenveranlagung" an. Dann werden beide Einkommen steuerlich zusammen veranlagt.

Wie berechnet sich das Ehegattensplitting?

Das Ehegattensplitting erfolgt in drei Schritten: Zunächst wird das zu versteuernde Einkommen beider Partner ermittelt und danach gesplittet – das heißt, halbiert. Was das zu versteuernde Einkommen genau ist, lesen Sie hier.

Im zweiten Schritt wird aus dem halbierten Einkommen die Einkommensteuer nach dem Grundtarif ermittelt. Im letzten Schritt wird die ermittelte Einkommensteuer verdoppelt – also auf beide Steuerpflichtigen in gleicher Höhe verteilt.

Selbst wenn einer der Partner nicht berufstätig ist, rechnet das Finanzamt zwei Grundfreibeträge an. Zudem können Eheleute und Lebenspartner Gewinne und Verluste miteinander verrechnen. Auf Wunsch können Sie sich aber auch jeweils einzeln als Steuerpflichtige veranlagen lassen, also auf das Ehegattensplitting verzichten.

Und: Selbst wenn Sie Ihr Kreuz in der Steuererklärung bei der Zusammenveranlagung gemacht haben, können Sie Ihre Entscheidung noch so lange widerrufen, bis der Steuerbescheid bestandskräftig ist. Das gilt auch, wenn der Bescheid des Partners schon bestandskräftig ist. Andersherum ist der Widerruf eines Partners bei der getrennten Veranlagung nur wirksam, wenn beide Partner diese Individualbesteuerung widerrufen.