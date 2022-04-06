Lohnzuschlag Überstunden auszahlen lassen – ist das steuerfrei?

Wenn viel Arbeit anfällt, bleibt man schon mal länger als vertraglich vereinbart. Für diese Zeit können Sie in der Regel zusätzliches Geld kassieren. Das hat jedoch meist Folgen für die Steuer.

Wer mehr arbeitet als er muss, darf oft auch mehr Geld verlangen. Vielen Arbeitnehmern steht ein finanzieller Ausgleich für Überstunden zu. Wir zeigen Ihnen, was diese Zahlungen für Ihre Einkommensteuer bedeuten und welche Alternativen Sie haben.

Wie viele Steuern werden von Überstunden abgezogen?

Lassen Sie sich Überstunden auszahlen, werden diese grundsätzlich analog zu Ihrem normalen Stundenlohn vergütet. Das heißt, das Extra-Geld wird wie regulärer Arbeitslohn behandelt und erhöht Ihr Jahreseinkommen. So sorgt es unter Umständen dafür, dass Sie in einen höheren Einkommensteuertarif rutschen und mehr Steuern zahlen müssen.

Denn im deutschen Steuersystem gilt: Wer wenig verdient, muss einen niedrigen Prozentanteil seiner Einkünfte versteuern, wer viel verdient, zahlt einen höheren Prozentsatz (progressiver Steuertarif). Wie hoch dieser Anteil genau für Sie ausfällt, können Sie mit dem Steuerrechner des Bundesfinanzministeriums ermitteln. Hier lesen Sie zudem mehr zur Einkommensteuer.

Sind in Ihrem Arbeitsvertrag oder in einem Tarifvertrag Zuschläge für Überstunden vereinbart, kommen die noch oben drauf. Da jedoch auch diese in der Regel nicht steuerfrei sind und das Jahreseinkommen weiter steigern, erhöht sich Ihre Steuerlast noch mehr.

Wann sind Überstundenzuschläge doch steuerfrei?

Eine Ausnahme bilden Zuschläge für Überstunden, die Sie während Feiertags-, Wochenend- oder Nachtarbeit leisten. Hier greifen Steuerfreibeträge (§ 3b Einkommensteuergesetz). Einen gesetzlichen Anspruch auf solche Zuschläge haben Sie aber nicht. Sie erhalten Sie nur, wenn sie in einem Arbeits- oder Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung festgehalten sind. Mehr zu steuerfreien Zuschlägen lesen Sie hier.

Beispiel: Sie arbeiten sonntags neun Stunden statt der vereinbarten acht, machen also eine Überstunde. Ihr Arbeitgeber zahlt Ihnen einen Zuschlag von 25 Prozent für Sonntagsarbeit. Dieser wird Ihnen dann auch für die zusätzliche Stunde gewährt, ohne dass Sie dafür Steuern entrichten müssten. Denn bei Sonntagsarbeit sind Zuschläge bis zu 50 Prozent des Grundlohns steuerfrei.

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen, zu welchen Zeiten Überstundenzuschläge in welchem Umfang steuerfrei sind:

Zuschläge für Steuerfreibetrag Nachtarbeit (20 bis 6 Uhr) bis zu 25 Prozent des Grundlohns Nachtarbeit (0 bis 24 Uhr) bis zu 40 Prozent des Grundlohns Sonntagsarbeit (0 bis 24 Uhr) bis zu 50 Prozent des Grundlohns Gesetzliche Feiertage (0 bis 24 Uhr, am 31. Dezember ab 14 Uhr) bis zu 125 Prozent des Grundlohns 1. Mai / 24. Dezember ab 14 Uhr / 25. und 26. Dezember bis zu 150 Prozent des Grundlohns

Wann lohnt es sich, Überstunden auszahlen zu lassen?

Diese Frage lässt sich nur individuell beantworten. Schließlich kommt es darauf an, was Ihnen persönlich mehr wert ist: bares Geld zu kassieren oder mit freier Zeit belohnt zu werden.

Die Höhe des finanziellen Ausgleichs für Überstunden hängt zudem davon ab, wie viel Sie pro Stunde verdienen. Je mehr, desto üppiger fällt logischerweise auch die zusätzliche Auszahlung für Überstunden aus. Lesen Sie hier mehr dazu, ob es sich lohnt Überstunden auszahlen zu lassen.

Überstunden-Ausgleich berechnen

Beziehen Sie ein Festgehalt, müssen Sie sich zunächst Ihren Stundenlohn ausrechnen, wenn Sie wissen möchten, wie viel Geld Sie für eine Überstunde bekommen. Zwei Formeln führen dabei zum Ziel. Welche das sind, erfahren Sie in diesem Ratgeber.

