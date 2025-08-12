Eis ist so teuer wie noch nie

Sparbuch im Bankschließfach: clever oder riskant?

Geldanlage: Das Sparbuch ist für viele Deutsche nach wie vor die erste Wahl. (Quelle: IMAGO/Guido Schiefer)

Ein Sparbuch wird am besten sicher aufbewahrt. Doch ist der optimale Ort dafür wirklich das Bankschließfach? Es gibt Vor- und Nachteile.

Urkunden, Geldanlagen und Wertpapiere müssen sicher aufbewahrt werden. Viele Menschen fragen sich jedoch, ob ein Sparbuch im Schließfach mehr Sicherheit bietet als das Aufbewahren zu Hause. Auch wenn das Bankschließfach überwiegend als sicher gilt, gibt es bestimmte Risiken, die jeder kennen sollte. Ein Vergleich mit potenziellen Alternativen hilft, die beste Methode für die eigenen Bedürfnisse herauszufinden.

Sparbuch im Bankschließfach: Sicherheit und Diskretion

Was in einem Bankschließfach verschlossen wird, kennt nur der Mieter des Schließfaches (es sei denn, der Mieter hat eine bevollmächtigte Vertrauensperson eingeweiht). Selbst die Mitarbeiter der Bank kennen den Inhalt des Tresors nicht.

Diese Diskretion bietet einen großen Vorteil: Wenn niemand weiß, was sich in dem Schließfach befindet, ist das Risiko eines Einbruchs geringer. Zudem sind Schließfächer bei der Bank meist besser geschützt als jeder Tresor zu Hause.

Sicherheitsmaßnahmen der Bank – ist der Inhalt automatisch versichert?

Im Mietpreis des Bankschließfachs ist in der Regel eine Versicherung enthalten. Diese fällt je nach Bank unterschiedlich hoch aus. Meistens wird die Versicherungssumme jedoch durch eine Obergrenze bestimmt. Daher ist es wichtig, die Vertragsbedingungen genau zu überprüfen. Ist der Inhalt des Schließfaches weitaus wertvoller als die Versicherungsobergrenze, sollten Alternativen beleuchtet werden.

Anders sieht es nur bei Haftpflichtfällen aus: Banken sind verpflichtet, ihre Tresore angemessen zu sichern. Machen sie das nicht, greift im Falle eines Einbruchs der Haftpflichtfall: Die Bank muss den Schaden dann in voller Höhe ausgleichen.

Risiken und Nachweise im Ernstfall bedenken

Um den Versicherungsschutz zu erhöhen, lohnt sich ein Blick in die Hausratversicherung: In manchen Fällen sind Bankschließfächer dort bereits mit einbezogen. Möglicherweise lässt sich die Versicherung noch modifizieren. So werden auch größere Summe im Bankschließfach versichert.

Das ist vor allem dann wichtig, wenn sich nicht nur ein Sparbuch, sondern auch andere Wertpapiere oder Gold und Schmuck im Schließfach befinden.

Sollte es zu einem Versicherungsfall kommen, muss außerdem nachgewiesen werden, was sich wirklich im Tresor befand. Dafür sind sehr gute Dokumentationen der Inhalte wichtig – denn die Bankmitarbeiter kennen den Tresorinhalt ja nicht.

Zugriff im Notfall

Ein Nachteil des Bankschließfaches ist der begrenzte Zugriff: Dieser ist abhängig von den Öffnungszeiten der Bank, möglicherweise sogar termingebunden. Dadurch kommt es schnell zu längeren Wartezeiten. Umso schwieriger wird es, wenn es nur noch wenige Filialen in der Nähe gibt und der Weg zur Bank ebenfalls Zeit kostet. Kommt es im Notfall auf einen zeitnahen Zugriff an, ist dies ein Nachteil.

Tipp: Wichtige Dokumente, die griffbereit liegen müssen, sollten als Kopie zu Hause aufbewahrt werden. So bleiben die Originale sicher und die Kopien für Notfälle zugänglich.

Alternativen zum Bankschließfach

Wer trotz aller Sicherheitsmaßnahmen kein Bankschließfach nutzen möchte, hat zwei Alternativen: ein Tresor zu Hause oder bei einem Privatanbieter.

Ob die Sicherheitsmaßnahmen zu Hause ausreichen, muss im Einzelfall bewertet werden. Bei einem Privatanbieter für Tresore ist es wichtig, einen vertrauensvollen Geschäftspartner mit hohem Sicherheitsstandard auszuwählen. Privatanbieter sind zudem meist teurer als viele Banken.