Bürgergeld So prüft das Jobcenter, ob Ihre Wohnung noch angemessen ist

Von Christine Holthoff 18.09.2025 - 07:13 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ein Paar liest einen Brief (Symbolbild): Das Jobcenter erkennt Mietkosten von Bürgergeld-Empfängern nicht in unbegrenzter Höhe an. (Quelle: valentinrussanov/getty-images-bilder)

Wer Bürgergeld bezieht, für den übernimmt der Staat die Kosten für Miete und Heizung. Aber nur bis zu einer Höhe, die als "angemessen" eingestuft wird.

Bürgergeld-Empfänger müssen damit rechnen, dass das Jobcenter regelmäßig die Wohnkosten kontrolliert. Laut Sozialgesetzbuch werden zwar Bedarfe für Unterkunft und Heizung anerkannt, das muss aber nicht heißen, dass alle tatsächlichen Kosten übernommen werden. Das Jobcenter zahlt nur "angemessene" Aufwendungen.

Um zu entscheiden, ob die Unterkunft weiterhin in voller Höhe bezahlt wird, folgt das Amt klaren Regeln. Was als angemessen gilt, unterscheidet sich von Kommune zu Kommune. Grundlage für die Entscheidung sind örtliche Mietspiegel und Richtlinien für die Wohnraumgröße. Für eine alleinstehende Person gelten mindestens 45 Quadratmeter als Richtwert. Für jede weitere Person kommen etwa 15 Quadratmeter hinzu.

Allerdings ist die Größe der Wohnung weniger entscheidend als die Höhe der Miete. Jede Stadt oder jeder Landkreis legt Höchstbeträge für die Bruttokaltmieten fest. Das ist die Miete inklusive Nebenkosten, aber ohne Heizkosten. Das Portal "buergergeld.org" hat für mehrere Großstädte ausgewertet, welche Mietobergrenzen beim Bürgergeld gelten.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Bruttokaltmiete je Personenzahl in ausgewählten Großstädten 2025 als angemessen gilt:

Stadt 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen Berlin 449 Euro 543 Euro 669 Euro 772 Euro 904 Euro Dresden 451 Euro 558 Euro 716 Euro 814 Euro 963 Euro Düsseldorf 546 Euro 632 Euro 776 Euro 1.003 Euro 1.317 Euro Essen 472 Euro 613 Euro 754 Euro 896 Euro 1.038 Euro Frankfurt (Main) 786 Euro 903 Euro 1.078 Euro 1.219 Euro 1.360 Euro Hamburg 573 Euro 694 Euro 813 Euro 980 Euro 1.362 Euro Hannover 499 Euro 587 Euro 697 Euro 834 Euro 946 Euro Köln 677 Euro 820 Euro 976 Euro 1.139 Euro 1.302 Euro Leipzig 346 Euro 450 Euro 587 Euro 671 Euro 782 Euro München 890 Euro 1.092 Euro 1.286 Euro 1.569 Euro 1.939 Euro

Beziehen Sie Bürgergeld kürzer als ein Jahr, prüft das Jobcenter übrigens noch nicht, ob die Kosten für Ihre Unterkunft angemessen sind. Das nennt sich Karenzzeit. Eine Ausnahme gilt, wenn Sie bereits früher Bürgergeld bezogen haben und dabei nur angemessene Kosten übernommen wurden. Dann werden weiterhin ausschließlich diese Unterkunftskosten berücksichtigt.

Eigene Obergrenzen für Heizkosten

Die Karenzzeit gilt zudem nicht für die Übernahme von Heizkosten. Diese werden schon von Anfang an nur in angemessener Höhe vom Jobcenter bezahlt. Dafür gibt es eigene Angemessenheitsgrenzen, die davon abhängen, ob mit Gas, Öl, Fernwärme oder Strom geheizt wird, und wie groß die Wohnfläche ist.

Die Jobcenter greifen dafür zum Teil auf den Heizkostenspiegel ihrer Kommune zurück, in der Regel aber auf den bundesweiten Heizspiegel, der jährlich erscheint. Außerdem müssen sie den Zustand des Gebäudes berücksichtigen. Ein Neubau benötigt schließlich in der Regel weniger Heizenergie als eine Altbauwohnung. Genauso können persönliche Umstände wie eine Erkrankung einen höheren Bedarf an Wärme rechtfertigen.

Ein Beispiel: Wohnen Sie zu zweit in einer 60-Quadratmeter-Wohnung in Hamburg und heizen mit Gas, galten zuletzt 12.360 Kilowattstunden als angemessener Energieverbrauch. Daraus ergaben sich angemessene Heizkosten von 1.896 Euro im Jahr.

Gut zu wissen Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, das bisherige Bürgergeld zu einer "Grundsicherung für Arbeitssuchende" umzugestalten. Vermittlung in Arbeit soll bei arbeitsfähigen Menschen Vorrang haben, außerdem sollen Mitwirkungspflichten und Sanktionen verschärft werden.

Welche Folgen haben zu hohe Wohn- und Heizkosten?

Liegen Ihre Miete oder die Heizkosten über den Vorgaben, setzt das Jobcenter meist eine Frist von sechs Monaten, um die Kosten zu senken. "Das kann zum Beispiel bedeuten, dass Sie in eine günstigere Wohnung umziehen oder ein Zimmer untervermieten", heißt es dazu auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit. Bleiben die Kosten dauerhaft zu hoch, übernimmt das Amt nur noch den als angemessen festgestellten Betrag. Die Differenz müssten Sie selbst aus dem Regelbedarf oder aus Ersparnissen tragen. Das sind die aktuellen Bürgergeld-Regelsätze.