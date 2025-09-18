t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberVerbraucher

Bürgergeld: So prüft das Jobcenter Ihre Wohnkosten auf Angemessenheit

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextCorona-Zahlen steigen wieder an
TextKate begeistert in transparenter Spitzenrobe
TextSchlägerei: Kreuzfahrschiff kehrt um
TextFührungswechsel bei Luxusmarke
TextNeuer steigt in exklusiven Klub auf

Bürgergeld
So prüft das Jobcenter, ob Ihre Wohnung noch angemessen ist

  • Christine Holthoff
Von Christine Holthoff
18.09.2025 - 07:13 UhrLesedauer: 3 Min.
Ein Paar liest einen Brief (Symbolbild): Das Jobcenter erkennt Mietkosten von Bürgergeld-Empfängern nicht in unbegrenzter Höhe an.Vergrößern des Bildes
Ein Paar liest einen Brief (Symbolbild): Das Jobcenter erkennt Mietkosten von Bürgergeld-Empfängern nicht in unbegrenzter Höhe an. (Quelle: valentinrussanov/getty-images-bilder)
News folgen

Wer Bürgergeld bezieht, für den übernimmt der Staat die Kosten für Miete und Heizung. Aber nur bis zu einer Höhe, die als "angemessen" eingestuft wird.

Bürgergeld-Empfänger müssen damit rechnen, dass das Jobcenter regelmäßig die Wohnkosten kontrolliert. Laut Sozialgesetzbuch werden zwar Bedarfe für Unterkunft und Heizung anerkannt, das muss aber nicht heißen, dass alle tatsächlichen Kosten übernommen werden. Das Jobcenter zahlt nur "angemessene" Aufwendungen.

Um zu entscheiden, ob die Unterkunft weiterhin in voller Höhe bezahlt wird, folgt das Amt klaren Regeln. Was als angemessen gilt, unterscheidet sich von Kommune zu Kommune. Grundlage für die Entscheidung sind örtliche Mietspiegel und Richtlinien für die Wohnraumgröße. Für eine alleinstehende Person gelten mindestens 45 Quadratmeter als Richtwert. Für jede weitere Person kommen etwa 15 Quadratmeter hinzu.

Allerdings ist die Größe der Wohnung weniger entscheidend als die Höhe der Miete. Jede Stadt oder jeder Landkreis legt Höchstbeträge für die Bruttokaltmieten fest. Das ist die Miete inklusive Nebenkosten, aber ohne Heizkosten. Das Portal "buergergeld.org" hat für mehrere Großstädte ausgewertet, welche Mietobergrenzen beim Bürgergeld gelten.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Bruttokaltmiete je Personenzahl in ausgewählten Großstädten 2025 als angemessen gilt:

Stadt1 Person2 Personen3 Personen4 Personen5 Personen
Berlin449 Euro543 Euro669 Euro772 Euro904 Euro
Dresden451 Euro558 Euro716 Euro814 Euro963 Euro
Düsseldorf546 Euro632 Euro776 Euro1.003 Euro1.317 Euro
Essen472 Euro613 Euro754 Euro896 Euro1.038 Euro
Frankfurt (Main)786 Euro903 Euro1.078 Euro1.219 Euro1.360 Euro
Hamburg573 Euro694 Euro813 Euro980 Euro1.362 Euro
Hannover499 Euro587 Euro697 Euro834 Euro946 Euro
Köln677 Euro820 Euro976 Euro1.139 Euro1.302 Euro
Leipzig346 Euro450 Euro587 Euro671 Euro782 Euro
München890 Euro1.092 Euro1.286 Euro1.569 Euro1.939 Euro

Beziehen Sie Bürgergeld kürzer als ein Jahr, prüft das Jobcenter übrigens noch nicht, ob die Kosten für Ihre Unterkunft angemessen sind. Das nennt sich Karenzzeit. Eine Ausnahme gilt, wenn Sie bereits früher Bürgergeld bezogen haben und dabei nur angemessene Kosten übernommen wurden. Dann werden weiterhin ausschließlich diese Unterkunftskosten berücksichtigt.

Eigene Obergrenzen für Heizkosten

Die Karenzzeit gilt zudem nicht für die Übernahme von Heizkosten. Diese werden schon von Anfang an nur in angemessener Höhe vom Jobcenter bezahlt. Dafür gibt es eigene Angemessenheitsgrenzen, die davon abhängen, ob mit Gas, Öl, Fernwärme oder Strom geheizt wird, und wie groß die Wohnfläche ist.

Die Jobcenter greifen dafür zum Teil auf den Heizkostenspiegel ihrer Kommune zurück, in der Regel aber auf den bundesweiten Heizspiegel, der jährlich erscheint. Außerdem müssen sie den Zustand des Gebäudes berücksichtigen. Ein Neubau benötigt schließlich in der Regel weniger Heizenergie als eine Altbauwohnung. Genauso können persönliche Umstände wie eine Erkrankung einen höheren Bedarf an Wärme rechtfertigen.

Ein Beispiel: Wohnen Sie zu zweit in einer 60-Quadratmeter-Wohnung in Hamburg und heizen mit Gas, galten zuletzt 12.360 Kilowattstunden als angemessener Energieverbrauch. Daraus ergaben sich angemessene Heizkosten von 1.896 Euro im Jahr.

Gut zu wissen

Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, das bisherige Bürgergeld zu einer "Grundsicherung für Arbeitssuchende" umzugestalten. Vermittlung in Arbeit soll bei arbeitsfähigen Menschen Vorrang haben, außerdem sollen Mitwirkungspflichten und Sanktionen verschärft werden.

Symbol für das Nutzen von Künstlicher Intelligenzt-online-Assistent

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

0/150

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Welche Folgen haben zu hohe Wohn- und Heizkosten?

Liegen Ihre Miete oder die Heizkosten über den Vorgaben, setzt das Jobcenter meist eine Frist von sechs Monaten, um die Kosten zu senken. "Das kann zum Beispiel bedeuten, dass Sie in eine günstigere Wohnung umziehen oder ein Zimmer untervermieten", heißt es dazu auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit. Bleiben die Kosten dauerhaft zu hoch, übernimmt das Amt nur noch den als angemessen festgestellten Betrag. Die Differenz müssten Sie selbst aus dem Regelbedarf oder aus Ersparnissen tragen. Das sind die aktuellen Bürgergeld-Regelsätze.

2024 mussten durchschnittlich 339.000 Haushalte mit Bürgergeldbezug einen Teil der Kosten für Miete und Heizung selbst tragen. Im Jahr zuvor waren es 320.000 Bürgergeld-Haushalte. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der Linke-Fraktion hervorgeht, betrug die Differenz zwischen den tatsächlichen und anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung im Schnitt etwa 118 Euro im Monat. Draufzahlen mussten demnach 11,6 Prozent der insgesamt 2,9 Millionen Bedarfsgemeinschaften.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Themen
Bürgergeld: Alle Infos & RatgeberFriedrich Merz
Themen A bis Z
Ratgeber
Gema GebührenInflationKalte ProgressionRezessionRundfunkgebührSchufa ScoreWirecard Skandal
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom