Auch im Pflegeheim Wohngeld für Pflegebedürftige: So sichern Sie sich den Zuschuss

Von Christine Holthoff Aktualisiert am 25.09.2025 - 07:45 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Eine Pflegekraft hilft einer Heimbewohnerin (Symbolbild): Die Kosten für einen Pflegeheimplatz steigen seit Jahren. (Quelle: Ridofranz/getty-images-bilder)

Auch Pflegebedürftige können Anspruch auf Wohngeld haben. Wer den Zuschuss bekommt, welche Freibeträge gelten und welche Unterlagen nötig sind.

Pflegebedürftigkeit bedeutet oft hohe Ausgaben. Egal, ob bei häuslicher Pflege oder im Heim: Die Kosten steigen seit Jahren, viele Betroffene geraten in finanzielle Nöte. Doch es gibt eine Leistung vom Staat, an die viele nicht sofort denken, insbesondere bei einem Umzug ins Pflegeheim: Wohngeld.

Dabei ist die Sozialleistung nicht nur für Menschen in Mietwohnungen oder im Eigenheim gedacht: Auch Heimbewohner können einen staatlichen Zuschuss zu ihren Wohnkosten erhalten. t-online erklärt, wann Ihnen Wohngeld zusteht und was Sie beim Antrag beachten sollten.

Wohngeld und Pflege: Wer hat Anspruch?

Wohngeld ist ein Zuschuss zur Miete oder zu den Kreditkosten des selbst genutzten Eigentums (Lastenzuschuss). Anspruch auf Wohngeld haben Menschen, deren Einkommen zu gering ist, um die Wohnkosten zu tragen. Was das genau in Euro bedeutet, lässt sich nicht pauschal sagen, da mehrere Faktoren die Rechnung beeinflussen. So kommt es darauf an, wie viele Personen im Haushalt leben und was diese verdienen, wie hoch die Wohnkosten sind und wo das Preisniveau für Wohnraum in Ihrer Gemeinde liegt. Diese Tabelle gibt erste Anhaltspunkte, ob Ihr Einkommen für Wohngeld niedrig genug ist.

Für Heimbewohner gibt es eine Sonderregelung: Anders als bei einer Mietwohnung wird hier nicht die tatsächliche Heim-Miete angesetzt. Die Berechnung richtet sich nach dem Mietniveau der Region, in der sich das Pflegeheim befindet. Und zwar immer nach dem höchsten Wert der jeweiligen Mietstufe (§ 9 Abs. 3 und § 12 Abs. 1 und 6 WoGG). Sie müssen also keine konkrete Miete angeben, wohl aber Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse offenlegen.

Gut zu wissen Pflegekosten setzen sich aus mehreren Posten zusammen. Da wären zunächst die reinen Pflegekosten. Diese zahlt zum Teil die soziale Pflegeversicherung, es bleibt jedoch ein Eigenanteil für den Pflegebedürftigen übrig. Dazu summieren sich die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten, eine länderspezifische Ausbildungsumlage und sonstige individuelle Zusatzleistungen. So teuer ist ein Platz im Pflegeheim in den verschiedenen Bundesländern.

Vermögensgrenze und Freibetrag