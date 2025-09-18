Für alle Arbeitnehmer Nicht nur Aktivrente: Regierung plant weitere Steuerbefreiung

Von Christine Holthoff 18.09.2025 - 08:14 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Union und SPD wollen Beschäftigte mit steuerfreien Zuschlägen zu mehr Überstunden motivieren. (Quelle: Christian Spicker/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach dem Willen der schwarz-roten Koalition sollen Überstundenzuschläge künftig steuerfrei sein. Was dazu bisher bekannt ist und was aktuell gilt.

Die Deutschen sollen mehr und länger arbeiten. Dieses Ziel hat die Bundesregierung ausgerufen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen und die Wirtschaftsleistung zu stärken. Statt auf gesetzliche Vorgaben, wie etwa eine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters, setzen Union und SPD dabei auf Freiwilligkeit, gepaart mit Anreizen. Einer davon: steuerfreie Überstundenzuschläge.

Loading...

Wie aus einem Referentenentwurf hervorgeht, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, hat sich die Koalition darauf verständigt, Zuschläge auf Überstunden steuerfrei zu stellen, soweit sie 25 Prozent des Grundlohns pro Überstunde nicht übersteigen. Damit solle Mehrarbeit zusätzlich honoriert werden.

t-online zeigt, wie viel mehr Geld steuerfreie Überstundenzuschläge den Arbeitnehmern bringen und ob auch geplant ist, diese Zuschläge sozialabgabenfrei zu stellen. Zudem lesen Sie, was Ökonomen von der Idee halten und wann eigentlich nach aktuellem Stand Steuern auf Überstundenzuschläge fällig werden.

Was bringen steuerfreie Überstundenzuschläge?

Nach aktueller Rechtslage gilt: Wer für Überstunden zusätzlichen Lohn bekommt, muss sowohl auf den sogenannten Grundlohn der Überstunden als auch auf die Überstundenzuschläge Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Stellt die Bundesregierung nun jene Zuschläge steuerfrei, die "über die tariflich vereinbarte oder an Tarifverträgen orientierte Vollarbeitszeit hinausgehen", wie es im Koalitionsvertrag heißt, würde Arbeitnehmern am Ende mehr Netto bleiben.

Wie viel mehr genau, zeigt ein Rechenbeispiel des Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH): Nehmen wir an, Sie verdienen im Monat 3.000 Euro brutto bei einer 40-Stunden-Woche. Das macht einen Stundenlohn von rund 17,24 Euro. (Gerechnet wird hier: 3.000 Euro geteilt durch 4,35 Wochen pro Monat und 40 Stunden pro Woche ist gleich 17,24 Euro).

Leisten Sie jetzt zum Beispiel 15 Überstunden, erhalten Sie zusätzlich einen Grundlohn für Ihre Überstunden von 258,60 Euro (15-mal 17,24 Euro). Angenommen weiter, Ihr Arbeitgeber zahlt einen Überstundenzuschlag von 30 Prozent. Dann kommen auf den Grundlohn noch mal 77,58 Euro obendrauf (30 Prozent von 258,60 Euro). Ihr Bruttogehalt steigt von 3.000 Euro auf 3.336,18 Euro. Dieses Bruttogehalt wird derzeit voll versteuert. In Steuerklasse I, ohne Kirchensteuer und Kinderfreibeträge, ergibt das 2025 gut 2.240 Euro netto.