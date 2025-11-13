Karte oder Cash Millionen Deutsche stehen an der Kasse im Regen

Kartenzahlung in einem Geschäft (Symbolbild): Die Zahl der Läden, die nur noch bargeldlose Zahlungen akzeptieren, nimmt zu. (Quelle: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.)

Manche Läden akzeptieren nur noch Karte, andere nur Bargeld. In vielen Geschäften kann genau das für Verbraucher zum Problem werden.

Ums Bezahlen in Deutschland ist längst eine Kontroverse entbrannt. Viele Geschäfte akzeptieren nur noch Kartenzahlung. Münzen und Scheine werden zurückgewiesen. Die Begründung klingt stets ähnlich: "Sicherer. Moderner. Weniger Aufwand."

Tatsächlich bietet ein bargeldloses System Vorteile: kein fehlendes Wechselgeld, keine Tagesabrechnung, kein Risiko einer vollen Kasse im Laden. Dürfen Geschäfte tatsächlich selbst entscheiden, wie Sie bezahlen – und was bedeutet das für Ihre Freiheit an der Kasse?

Wer vom Ausschluss betroffen ist

Die vermeintliche Reduzierung von Bezahlalternativen an der Kasse hat einen Preis: Wenn immer mehr Geschäfte Bargeld verweigern, verschwindet für Millionen von Verbrauchern die Wahlfreiheit Stück für Stück aus dem Alltag.

Besonders hart trifft die Entwicklung Menschen ohne Bankkonto, Ältere ohne Smartphone, Kinder, Jugendliche sowie Personen mit persönlichen, psychischen oder finanziellen Gründen, die für das Bezahlen mit Bargeld sprechen. Und selbst routinierte Kartennutzer haben manchmal schlicht kein Plastik zur Hand oder wollen ihre Münzen und Scheine loswerden. Die Einschränkung einer Zahlungsform trifft damit keine Randgruppe – sie betrifft ganz unterschiedliche Menschen in alltäglichen Situationen.

Kartenzahlung auf dem Vormarsch

Konkrete Zahlen nennt die EHI-Studie, ein wissenschaftliches Institut für den Handel: 2024/2025 setzten 3,7 Prozent der Einzelhändler ausschließlich auf Kartenzahlung, ohne Bargeld zu akzeptieren. Der Anteil hat sich gegenüber 2022 verdoppelt, bleibt aber im Gesamtmarkt deutlich unter 10 Prozent.

Laut einer Erhebung des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) sagt der überwiegende Teil der Verbraucher, dass sie sich eigentlich zwischen Bar- und Kartenzahlung entscheiden wollen. Aber manchmal können sie eben nicht. Fast jeder Dritte von ihnen hat bereits die Erfahrung gemacht, dass es in einem Geschäft keine Möglichkeit mehr gab, bar zu bezahlen.

Die andere Seite: Nur Bargeld – aus gutem Grund

Doch auch das Gegenteil ist weit verbreitet: "Nur Bargeld, bitte". Besonders in kleinen Betrieben, etwa bei Bäckereien, Foodtrucks oder Take-away-Angeboten, ist das keine Seltenheit. Das "Gastrostimmungsbarometer" von Orderbird zeigt, dass rund 80 Prozent der Bäckereien und 63 Prozent der Foodtrucks auf Barzahlung setzen. Mobile Bezahlmethoden via Smartphone bieten nur etwa die Hälfte der befragten Betriebe an.