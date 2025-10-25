Ein Blick auf die Zinsen verrät es So gesund ist die Weltwirtschaft

Von Leon Bensch 25.10.2025

Containerschiff (Symbolbild): Wie sich die Weltwirtschaft entwickelt, kann man daran ablesen, wie viele Waren über die Weltmeere transportiert werden. (Quelle: Suphanat Khumsap)

Zinsen hoch, Zinsen runter – jede Notenbank tickt anders. Was die Entscheidungen von EZB, Fed und Co über den Zustand der Welt verraten.

Leitzinsen sind der Puls einer Volkswirtschaft. Sie zeigen, wie gesund oder geschwächt sie ist – ähnlich wie ein Fieberthermometer. Wenn die Wirtschaft überhitzt, steigen die Preise zu schnell. Dann erhöhen Zentralbanken wie die EZB oder die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen, um den Preisdruck zu dämpfen. Wird die Wirtschaft dagegen zu schwach, senken sie die Zinsen, damit Kredite günstiger werden und Geld im Umlauf bleibt.

Oberstes Ziel der Zentralbanken ist jedoch nicht, die Wirtschaft wachsen oder schrumpfen zu lassen, sondern die Inflation bei rund zwei Prozent stabil zu halten. Trotzdem lässt sich an der Zinspolitik ablesen, in welcher Phase sich eine Volkswirtschaft gerade befindet. Doch warum handeln die großen Notenbanken derzeit so unterschiedlich – und was verraten ihre Entscheidungen über den Zustand der Weltwirtschaft?

Europa: EZB bleibt vorsichtig optimistisch

In Europa hat sich die Lage nach den starken Zinsschwankungen der vergangenen Jahre beruhigt. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) liegt derzeit bei 2,0 Prozent – nach acht Senkungen zwischen Juni 2024 und Juni 2025. Bundesbankpräsident Joachim Nagel sieht deshalb keinen Anlass für weitere geldpolitische Schritte, sagte er jüngst in Washington.

In seiner Rede vor der überparteilichen Bildungsorganisation Foreign Policy Association in New York machte er zudem noch einmal deutlich, dass die Notenbanken unabhängig sein müssten, um den Interessen der Menschen und dem langfristigen Nutzen der Wirtschaft zu dienen.

Bei den europäischen Währungshütern überwiegt aktuell der Optimismus: Die EZB erwartet, dass sich der Preisauftrieb bis 2027 stabil am Zielwert hält. Deshalb spricht vieles für eine Zinspause auf der nächsten EZB-Sitzung Ende Oktober. Die Botschaft: Die Geldpolitik wirkt, die Wirtschaft im Euroraum kühlt sich kontrolliert ab, aber die Währungshüter bleiben wachsam.

USA: Die Fed denkt schon an weitere Zinssenkungen

In den Vereinigten Staaten signalisiert die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) eine Abkehr von strikter Geldpolitik: Der Leitzins liegt aktuell bei 4,0 bis 4,25 Prozent, nachdem er zuletzt um 0,5 Punkte gesenkt wurde. Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der Fed, fordert nun weitere Schritte: "Aufgrund aller uns vorliegenden Daten zum Arbeitsmarkt bin ich der Meinung, dass wir den Leitzins bei unserer Sitzung am 29. Oktober um weitere 25 Basispunkte senken sollten", so Waller. 25 Basispunkte entsprechen 0,25 Prozent.