Ein Blick auf die Zinsen verrät es So gesund ist die Weltwirtschaft
Zinsen hoch, Zinsen runter – jede Notenbank tickt anders. Was die Entscheidungen von EZB, Fed und Co über den Zustand der Welt verraten.
Leitzinsen sind der Puls einer Volkswirtschaft. Sie zeigen, wie gesund oder geschwächt sie ist – ähnlich wie ein Fieberthermometer. Wenn die Wirtschaft überhitzt, steigen die Preise zu schnell. Dann erhöhen Zentralbanken wie die EZB oder die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen, um den Preisdruck zu dämpfen. Wird die Wirtschaft dagegen zu schwach, senken sie die Zinsen, damit Kredite günstiger werden und Geld im Umlauf bleibt.
Oberstes Ziel der Zentralbanken ist jedoch nicht, die Wirtschaft wachsen oder schrumpfen zu lassen, sondern die Inflation bei rund zwei Prozent stabil zu halten. Trotzdem lässt sich an der Zinspolitik ablesen, in welcher Phase sich eine Volkswirtschaft gerade befindet. Doch warum handeln die großen Notenbanken derzeit so unterschiedlich – und was verraten ihre Entscheidungen über den Zustand der Weltwirtschaft?
Europa: EZB bleibt vorsichtig optimistisch
In Europa hat sich die Lage nach den starken Zinsschwankungen der vergangenen Jahre beruhigt. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) liegt derzeit bei 2,0 Prozent – nach acht Senkungen zwischen Juni 2024 und Juni 2025. Bundesbankpräsident Joachim Nagel sieht deshalb keinen Anlass für weitere geldpolitische Schritte, sagte er jüngst in Washington.
In seiner Rede vor der überparteilichen Bildungsorganisation Foreign Policy Association in New York machte er zudem noch einmal deutlich, dass die Notenbanken unabhängig sein müssten, um den Interessen der Menschen und dem langfristigen Nutzen der Wirtschaft zu dienen.
Bei den europäischen Währungshütern überwiegt aktuell der Optimismus: Die EZB erwartet, dass sich der Preisauftrieb bis 2027 stabil am Zielwert hält. Deshalb spricht vieles für eine Zinspause auf der nächsten EZB-Sitzung Ende Oktober. Die Botschaft: Die Geldpolitik wirkt, die Wirtschaft im Euroraum kühlt sich kontrolliert ab, aber die Währungshüter bleiben wachsam.
USA: Die Fed denkt schon an weitere Zinssenkungen
In den Vereinigten Staaten signalisiert die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) eine Abkehr von strikter Geldpolitik: Der Leitzins liegt aktuell bei 4,0 bis 4,25 Prozent, nachdem er zuletzt um 0,5 Punkte gesenkt wurde. Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der Fed, fordert nun weitere Schritte: "Aufgrund aller uns vorliegenden Daten zum Arbeitsmarkt bin ich der Meinung, dass wir den Leitzins bei unserer Sitzung am 29. Oktober um weitere 25 Basispunkte senken sollten", so Waller. 25 Basispunkte entsprechen 0,25 Prozent.
Neben der Inflationslage – die sich dem Fed-Ziel von zwei Prozent annähert – beobachtet die Notenbank vor allem den Arbeitsmarkt. Waller warnte, dass es bei Letzterem Anzeichen für eine Abschwächung gebe. Seiner Ansicht nach lautet die allgemeine Botschaft aller Arbeitsmarktdaten, dass die Nachfrage im Verhältnis zum Angebot schwächer wird.
Die Fed steht damit vor einem klassischen Dilemma:
- Einerseits gibt es Druck, die Zinsen angesichts einer sich abkühlenden Wirtschaft zu senken.
- Andererseits hat die Fed nur begrenzten Spielraum nach unten. Diesen Spielraum, auch Leeway genannt, darf sie nicht auf Kosten der Inflationskontrolle nutzen. Mit anderen Worten: Auch wenn die Wirtschaft schwächelt, kann die Fed die Zinsen nicht beliebig stark oder schnell senken, solange die Inflation noch ein Risiko bleibt.
Waller betonte: Wird das Beschäftigungs- und Wachstumsbild wieder stärker, könnte eine Zinssenkung verschoben werden.
Japan: Zwischen Inflation und Schulden
In Japan bleibt die Lage kompliziert. Nach Jahrzehnten extrem niedriger Inflation steigen die Preise nun – vor allem wegen des schwachen Yen, der Importe verteuert. Die Bank of Japan (BoJ) hält ihren Leitzins bislang bei 0,5 Prozent, könnte aber bald handeln. Finanzministerin Satsuki Katayama sprach sich für eine enge Abstimmung zwischen Regierung und Notenbank aus, betonte jedoch, der Kurs der Zinsen sei "Sache der BoJ".
Ministerpräsidentin Sanae Takaichi setzt zugleich auf ein großes Konjunkturpaket von rund 250 Milliarden Euro, um Haushalte und Unternehmen zu entlasten. Experten sehen die Notenbank unter Druck: Die Inflation zieht an, zwei Mitglieder des geldpolitischen Rats stimmten zuletzt für eine Zinserhöhung – ein Signal dafür, dass eine Wende bevorstehen könnte.
Japans Herausforderung bleibt die Balance: Einerseits muss die BoJ die Teuerung eindämmen, andererseits darf sie die hoch verschuldete Wirtschaft nicht mit höheren Kreditkosten belasten. Noch überwiegt das Abwarten, doch die Richtung weist langsam nach oben.
Großbritannien: Hoffnung auf Entspannung
In Großbritannien entspannt sich die Lage langsam. Die Inflation verharrte im September bei 3,8 Prozent – der dritte Monat in Folge ohne Anstieg. Besonders die Preise im Dienstleistungssektor blieben stabil, was die Bank of England (BoE) aufatmen lässt.
Der Leitzins steht derzeit bei 4,0 Prozent, doch an den Finanzmärkten rechnen viele bereits mit einer Senkung im Dezember auf 3,75 Prozent. Ökonomen wie Luke Bartholomew vom Vermögensverwalter Aberdeen sehen die Entwicklung positiv. "Alles in allem sieht das Inflationsproblem Großbritanniens jetzt etwas weniger schlimm aus als noch vor einigen Wochen", sagte er.
Trotzdem bleibt die Wirtschaft anfällig. Finanzministerin Rachel Reeves sprach von einer hohen Belastung für viele Haushalte und kündigte Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten an. Die BoE steht damit zwischen zwei Zielen: Sie will die Preise im Griff behalten, darf aber die stagnierende Wirtschaft nicht abwürgen. Eine vorsichtige Zinssenkung zum Jahresende könnte den Ausgleich bringen.
China: Zwischen Wachstumswunsch und Stabilität
In China nutzt die People's Bank of China (PBoC) als Referenzzins die sogenannte Loan Prime Rate (LPR). Diese wird monatlich von den Geschäftsbanken auf Basis des Zinssatzes berechnet, zu dem sie sich bei der PBoC refinanzieren können. Die chinesische Zentralbank steuert nicht primär über massive Zinserhöhungen oder -senkungen, sondern nutzt vor allem gezielte Maßnahmen wie die Anpassung ihrer Mittelfristkredite an Banken.
Derzeit verfolgt sie einen vorsichtigen Kurs und hält die Zinsen niedrig – rund drei Prozent für kurzfristige Kredite und etwa 3,5 Prozent für länger laufende Darlehen wie Immobilienkredite. Damit will sie Unternehmen und Haushalten günstige Finanzierungen ermöglichen, ohne die Inflation anzuheizen.
Hintergrund ist, dass das Wachstum in China schwächelt: Der Konsum zieht nicht kräftig genug an, die Immobilienbranche steht unter Druck und die Exporte leiden unter globalen Handelskonflikten. Und auch die Luxusbranche kämpft seit zwei Jahren mit einer mauen Nachfrage.
Kurzum: Während andere Volkswirtschaften Zinsrunden eröffnen oder reduzieren, bewegt sich China auf einem vorsichtigen Pfad. Zinsen bleiben niedrig, aber es fehlt der klare Impuls einer umfassenden Lockerung oder eines starken Straffungsschubs. Damit spiegelt China die Herausforderung wider, Wachstum zu stützen, ohne dabei Finanz- und Währungsrisiken zu verschärfen.
Fazit
Leitzinsen sind mehr als nur ein geldpolitisches Werkzeug. Sie sind ein Spiegel der wirtschaftlichen Verfassung eines Landes oder, wie in Europa, eines länderübergreifenden Wirtschaftsraumes – und sie haben im Alltag einen deutlichen Einfluss auf das Verhalten von Verbrauchern, Anlegern und Sparern.
Die Leitzinsen bestimmen, ob Kredite teuer oder günstig sind und ob sich Sparen wieder lohnt. Wenn die Zentralbanken wie EZB, Fed oder Bank of England ihre Zinsen senken, werden Konsumentenkredite billiger. Gleichzeitig sinken aber in der Regel auch die Erträge auf Spar- und Festgeldkonten.
Steigen die Zinsen, kehrt sich der Effekt um: Kredite kosten mehr, Sparzinsen steigen. Das bremst den Konsum, hilft aber, die Inflation zu zügeln. Für Anleger heißt das: In Phasen fallender Zinsen gewinnen Aktien und Anleihen an Attraktivität, während bei steigenden Zinsen sichere Geldanlagen wieder interessanter werden.
Kurz gesagt: Die Entscheidungen der Zentralbanken betreffen jeden – beim Einkaufen, beim Bausparen, bei der Geldanlage. Ob die Wirtschaft gesund bleibt oder eine Kur braucht, entscheidet sich oft an einem unscheinbaren Wert: dem Leitzins.
