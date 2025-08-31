Umfrage: Union setzt sich von AfD ab

Von t-online , cho 31.08.2025 - 07:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Mann wundert sich über die Gebühren am Geldautomaten (Symbolbild): Im Ausland an Bargeld zu kommen, kann teuer werden. (Quelle: Goran Babic/getty-images-bilder)

Wer im Urlaub Bargeld abheben muss, zahlt in manchen Ländern kräftig drauf: Eine neue Analyse zeigt, wo Urlauber 2025 besonders hohe Gebühren erwarten.

Beim nächsten Urlaub kann es sich lohnen, vorab genau zu planen, wie Sie an Bargeld kommen. Denn das Geldabheben im Ausland ist in vielen Ländern überraschend teuer. Laut einer Auswertung von Wise, einem Anbieter von Multi-Währungskonten, zahlen Reisende in Vietnam im Schnitt 27,10 Euro Gebühren, wenn sie 100 Euro am Automaten abheben.

Damit ist das südostasiatische Land im weltweiten Vergleich der teuerste Ort für Bargeldabhebungen im Jahr 2025 und löst den langjährigen Spitzenreiter Argentinien ab. t-online zeigt, in welchen Ländern außerdem hohe Gebühren anfallen, wo in Europa Kostenfallen lauern und wie Urlauber günstiger an Bargeld gelangen.

Geld abheben: Die fünf teuersten Länder weltweit

Die höchsten durchschnittlichen Gebühren beim Geldabheben fallen laut Wise in folgenden Ländern an:

Vietnam: 27,10 Prozent

27,10 Prozent Argentinien: 20,51 Prozent

20,51 Prozent Kolumbien: 16,66 Prozent

16,66 Prozent Indonesien: 10,91 Prozent

10,91 Prozent São Tomé und Príncipe: 8,31 Prozent

Besonders auffällig: In Indonesien stiegen die Gebühren innerhalb eines Jahres von 0,30 auf 10,91 Prozent. Das entspricht einem fast 36-fachen Anstieg. Auch in Nigeria (5,83 Prozent) und Südkorea (5,80 Prozent) müssen Urlauber tief in die Tasche greifen, wenn sie sich mit Bargeld versorgen.

"In vielen Ländern führen feste Gebühren für ausländische Karten in Kombination mit niedrigen Abhebelimits zu hohen Kosten", sagt Wise-Sprecher Thomas Adamski. Vor allem in touristischen Regionen nutzen Banken und Automatenbetreiber die hohe Nachfrage aus, um hohe Entgelte durchzusetzen, oft begünstigt durch geringe Regulierung und mangelnden Wettbewerb. "In Ländern mit hoher Inflation wie Argentinien erschweren zudem Währungsabwertung und begrenzter Bargeldzugang günstige Abhebungen."

Zur Methode Wise hat für die Untersuchung 9,7 Millionen Abhebungen an Geldautomaten ausgewertet, die mit der hauseigenen Karte in 202 Ländern zwischen Februar und Juli 2025 durchgeführt wurden.

Wo Europa zur Kostenfalle wird

Zwar fallen in Europa die Gebühren meist deutlich geringer aus, doch auch hier gibt es Ausreißer. Spitzenreiter ist die Türkei mit durchschnittlichen 5,08 Prozent pro Abhebung. Auf den nächsten Plätzen folgen:

Albanien: 2,62 Prozent

2,62 Prozent Moldawien: 2,29 Prozent

2,29 Prozent Andorra: 2,24 Prozent

2,24 Prozent Island: 1,70 Prozent

Zum Vergleich: In Deutschland liegt die durchschnittliche Abhebegebühr laut Studie nur bei 0,28 Prozent – also 28 Cent pro 100 Euro.

Wie Sie hohe Gebühren vermeiden

Reisende können die Kosten für eine Abhebung durch einige einfache Maßnahmen deutlich senken. So ist es ratsam, Geldautomaten direkt in oder neben Bankfilialen zu nutzen, da diese in der Regel günstigere Konditionen bieten und als sicherer gelten. Automaten an besonders touristischen Orten wie Flughäfen, Hotels oder Einkaufszentren sollten Sie möglichst meiden. Dort fallen häufig überdurchschnittlich hohe Gebühren an.