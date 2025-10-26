Grundsteuer, Hundesteuer, Parkgebühr Hier zahlen Bürger am meisten

Von Christine Holthoff 26.10.2025 - 14:22 Uhr Lesedauer: 6 Min.

Blick über München: Die bayerische Landeshauptstadt erhebt besonders hohe Gebühren für die Außengastronomie. (Quelle: querbeet/getty-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Hundesteuer bis Grundsteuer: Wie viel Bürger zahlen, hängt stark davon ab, wo sie wohnen. Eine neue Auswertung zeigt, welche Abgaben besonders ins Gewicht fallen.

Ob für das Grundstück, den Stellplatz vor der Haustür oder die Übernachtung im Hotel: Kommunale Steuern und Gebühren sind ein fester Bestandteil des Alltags – egal, ob man Bewohner einer Stadt, Unternehmer oder Tourist ist. Doch wie hoch sie ausfallen, unterscheidet sich in Deutschland deutlich.

Das zeigt die neue Kommunale Datenbank 2025 des Bundes der Steuerzahler (BdSt), deren Ergebnisse t-online exklusiv vorliegen. Für 197 Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern hat der Verband die wichtigsten Abgaben verglichen – mit teils großen Unterschieden.

Hundesteuer: Vom Nulltarif bis 1.200 Euro

Ein breites Spektrum zeigt sich zum Beispiel bei der Hundesteuer: Während Halter in Mainz für den ersten Hund 186 Euro im Jahr zahlen, ist dieser in Ahlen komplett kostenlos. Vergleichsweise günstig ist die Hundesteuer auch in Passau (30 Euro), Gronau (42 Euro), Aschaffenburg und Schweinfurt (jeweils 50 Euro). Der Durchschnitt liegt bei 107 Euro für den ersten Hund, für den zweiten bei 259 Euro, für den dritten werden im Schnitt 431 Euro fällig. Für "gefährliche Hunde" erheben manche Kommunen mehr als 1.000 Euro jährlich. Spitzenreiter ist hier Solingen mit 1.200 Euro, gefolgt von Nürnberg (1.056 Euro) und Remscheid (1.020 Euro).

Laut BdSt ist die Abgabe "ein bürokratisches Fossil": Sie trägt im Schnitt nur 0,3 Prozent zum kommunalen Steueraufkommen bei, verursacht aber hohen Verwaltungsaufwand. Länder wie Frankreich oder Schweden haben sie längst abgeschafft. Immerhin hat Zwickau als einzige Stadt ihren Satz für den ersten Hund gesenkt, von 120 auf 108 Euro. In acht Prozent der untersuchten Kommunen dagegen stiegen die Tarife, etwa in Gütersloh (+ 50 Euro), Kiel (+ 24 Euro), Frechen (+ 21 Euro) und Detmold (+ 21 Euro).

Lesen Sie auch: Hier zahlen Sie 2025 besonders hohe Hundesteuer

Wer die Regeln kennt, kann aber sparen: Manche Städte gewähren Steuererleichterungen für Hilfs-, Dienst- oder Rettungshunde, für Tierheim-Adoptionen oder für Halter mit Hundeführerschein. Auch Empfänger von Sozialleistungen profitieren teilweise von Ermäßigungen.

Bettensteuer: Städte entdecken Touristen als Geldquelle