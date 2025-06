Bargeld bleibt in Deutschland ein Dauerbrenner – nicht nur im Alltag, sondern auch unterm Weihnachtsbaum. Im Jahr 2024 war es mit 31 Prozent das zweitbeliebteste Geschenk, direkt hinter Gutscheinen (37 Prozent) und noch vor Kosmetikartikeln oder Kleidung. Die Zahlen zeigen: Ob bar auf die Hand oder per Überweisung – Geldgeschenke sind gefragt. Doch nicht nur zu Festtagen spielt Bargeld eine Rolle.

Der Anteil an Bargeld beim Bezahlen ist zwar seit Mitte der Zehner-Jahre rückläufig, während der Anteil mit elektronischen Zahlungsmöglichkeiten wächst – 2005 haben noch 63 Prozent der Menschen im Einzelhandel bar bezahlt, 2022 waren es nur noch 37,5 Prozent. Aber die Verwendung von Bargeld ist und bleibt eines der beliebtesten Zahlungsmittel, da die Menschen ihm vertrauen.

Nur die Staaten der EU blicken skeptisch auf Bargeld. Bereits im Sommer 2021 hatte die EU-Kommission eine Grenze von 10.000 Euro im Geschäftsverkehr vorgeschlagen, um organisierte Kriminalität und Geldwäsche zu bekämpfen. Ab 2027 gilt in der gesamten Europäischen Union nun eine neue Obergrenze für Barzahlungen. Doch nicht jeder, der 10.000 Euro in bar auf sein Konto einzahlen möchte, ist automatisch ein Krimineller. Allerdings gerät er in Verdacht, wenn er Geld einzahlt. Deshalb sollten Sie Folgendes lieber nicht tun.