Pflegegradrechner Neuer Service: So einfach legen Pflegebedürftige Widerspruch ein
Viele fühlen sich von der Pflegekasse falsch bewertet. Ein Gratisrechner zeigt jetzt, ob sich ein Widerspruch lohnt.
Wer pflegebedürftig wird, muss sich nicht nur mit dem Alltag und den Belastungen auseinandersetzen. Auch die Einstufung durch die Pflegekasse entscheidet darüber, wie viel Unterstützung Betroffene und ihre Angehörigen erhalten. Doch oft fühlen sich Menschen falsch bewertet. Hier kann der Pflegegradrechner der Verbraucherzentralen weiterhelfen, der jetzt um eine wichtige Funktion erweitert wurde.
Kostenloser Pflegegradrechner mit neuer Funktion
Ab sofort können Nutzer nicht nur ihren voraussichtlichen Pflegegrad berechnen, sondern die Einstufung der Pflegekasse mit den eigenen Angaben abgleichen. Weichen die Ergebnisse voneinander ab, erstellt das Tool automatisch ein individuell begründetes Widerspruchsschreiben. Dieses lässt sich herunterladen und direkt an die Pflegekasse weiterleiten.
Die Verbraucherzentrale nennt Beispiele aus der Praxis:
- Wenn sich ein Widerspruch lohnt: Herr M. wurde nur in Pflegegrad 2 eingestuft, obwohl seine Einschränkungen größer sind. Der Rechner kam zum Ergebnis Pflegegrad 3 und generierte für ihn ein passendes Schreiben.
- Wenn kein Widerspruch nötig ist: Frau R. wollte gegen ihre Einstufung in Pflegegrad 1 vorgehen. Der Pflegegradrechner zeigte ihr, warum ihre Alltagsprobleme nicht in die Bewertung einfließen. Sie versteht die Entscheidung nun besser und verzichtet auf den Einspruch.
Einzelfall entscheidet – Unterstützung für Betroffene
Ob ein Widerspruch sinnvoll ist, hängt immer von der individuellen Situation ab. Mit dem erweiterten Rechner erhalten Betroffene eine fundierte Grundlage, um zu entscheiden. Der Service ist kostenlos online verfügbar unter www.vzhh.de/pflegegradrechner.
Das Projekt ist Teil des bundesweiten Programms "Wirtschaftlicher Verbraucherschutz" und wird vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gefördert.
- Pressemitteilung der Verbraucherzentrale Hamburg