Grund- und Elementarschutz Zahlt die Wohngebäude-Versicherung bei Unwetter?

Von Judith Henke , Christine Holthoff Aktualisiert am 24.10.2025 - 08:50 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Schwere Schäden nach einem Unwetter: Bei der Wohngebäudeversicherung können Sie zwischen verschiedenen Bausteinen wählen. (Quelle: Simon Zeiher/imago-images-bilder)

Wohngebäudeversicherungen decken Schäden an Ihrem Haus ab. Dabei sollten Sie genau darauf achten, welche Gefahren versichert sind.

Im Haus liegt oft der größte Teil des Vermögens der Bewohner – deshalb ist es umso dramatischer, wenn das Eigenheim zerstört wird. Das ist eine Gefahr, die auf den ersten Blick als unwahrscheinlich erscheint, doch die Folgen der Klimakrise sind auch in Deutschland immer stärker zu spüren.

Experten zufolge wird das Unwetter- und Waldbrandrisiko in den kommenden Jahrzehnten stark steigen. Häuser, die auf den ersten Blick stabil und sicher gelegen wirken, können durch unvorhergesehene Ereignisse großen Schaden nehmen.

Gegen die große psychische Belastung, die der Verlust der eigenen vier Wände mit sich bringt, kann sich natürlich niemand versichern. Doch gegen die finanziellen Probleme können Sie sich mithilfe einer Wohngebäudeversicherung schützen. Wir zeigen Ihnen, was Sie dazu wissen sollten.

Was ist alles in der Wohngebäudeversicherung abgedeckt?

Bei der Wohngebäudeversicherung ist es wichtig, zwischen Grundschutz und Elementarschutz zu unterscheiden. Zum Grundschutz gehören drei Komponenten:

Der Schutz gegen Feuer – also gegen Schäden, die durch Brand, Blitzschlag, Explosion oder Rauchschäden entstanden sind. Die Versicherung zahlt auch, wenn ein Waldbrand Ursache der Schäden ist. Die Abdeckung von Leitungswasserschäden, etwa bei einem Wasserrohrbruch oder wenn Heizungs- und Klimaanlagen Nässeschäden verursachen. Die Absicherung gegen Schäden durch Sturm und Hagel. Dabei werden in der Regel Sturmschäden ab Windstärke 8 abgedeckt.

Manche Versicherer bieten für den Grundschutz eine Art Baukastensystem an. Das bedeutet, Sie selbst setzen Ihren Versicherungsschutz zusammen und können sich beispielsweise, wenn Sie möchten, auch nur für den Feuer- und Sturmschutz entscheiden.

Das wirkt sich zwar positiv auf den jährlichen Beitrag aus, den Sie zahlen müssen. Allerdings besteht so auch die Gefahr der Unterversicherung.

Wann der Elementarschutz wichtig ist

Doch Achtung: Wer den Grundschutz abgeschlossen hat, würde nach einer Hochwasser-Katastrophe dennoch vor einem großen finanziellen Loch stehen. Denn nur der Zusatzbaustein Elementargefahren deckt auch Schäden durch Überschwemmung, Erdbeben, Schneedruck oder auch Vulkanausbrüche ab.

Während Letzteres eher unwahrscheinlich ist, werden gerade durch Starkregenereignisse verursachte Überschwemmungen aufgrund des Klimawandels immer wahrscheinlicher. Daher wollen Versicherer künftig privaten Hauseigentümern nur noch Policen anbieten, in denen der Elementarschutz inklusive ist.

Wer die Leistung nicht wünscht, muss sie explizit abbestellen. Das steht in einem Positionspapier des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Zudem haben die Versicherer angekündigt, für Neubauten in amtlich als Hochwassergebiet gelisteten Bereichen künftig keinen Schutz mehr gegen Überschwemmungen, Starkregen oder Rückstau anzubieten.

Schäden durch Fahrlässigkeit mitabdecken

Auf den ersten Blick scheinen sich die Angebote der Wohngebäudeversicherer stark zu ähneln, doch es lohnt sich, Angebote zu vergleichen. Ein Beispiel: Nicht alle Versicherer decken Schäden durch Fahrlässigkeit ab.