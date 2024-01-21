t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberVersicherungen

Wer gilt als kinderlos in der Pflegeversicherung?

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBeamtin fehlt 15 Jahre – neue Vorwürfe
TextSeniorin stürzt am Wasserfall in die Tiefe
TextSeltener Agassi-Auftritt erregt Aufsehen
TextPilot schließt Frau von Mallorca-Flug aus
TextBeatrice Egli zeigt ungewohnten Anblick

Höherer Beitrag
Wer gilt als kinderlos in der Pflegeversicherung?

  • Christine Holthoff
Von Christine Holthoff
Aktualisiert am 25.08.2025 - 16:15 UhrLesedauer: 1 Min.
Zufriedenes Paar (Symbolbild): Kinderlose zahlen in der gesetzlichen Pflegeversicherung einen höheren Beitrag.Vergrößern des Bildes
Zufriedenes Paar (Symbolbild): Kinderlose zahlen in der gesetzlichen Pflegeversicherung einen höheren Beitrag. (Quelle: zamrznutitonovi/getty-images-bilder)
News folgen

In der gesetzlichen Pflegeversicherung gibt es zusätzlich zum normalen Beitrag noch einen Kinderlosenzuschlag. Doch was genau bedeutet "kinderlos"?

Wer in Deutschland krankenversichert ist, ist auch Pflichtmitglied in der Pflegeversicherung. Gesetzlich Versicherte werden automatisch Mitglied in der sozialen Pflegeversicherung (SPV), privat Versicherte müssen eine Pflegepflichtversicherung abschließen (PPV). In der gesetzlichen Pflegeversicherung gilt eine Besonderheit für Kinderlose: Sie müssen einen Zuschlag zahlen.

Pflegeversicherung: Wer gilt als kinderlos?

Als kinderlos im Sinne der Pflegeversicherung gelten Sie, wenn Sie weder leibliche Kinder noch Stief-, Adoptiv- oder Pflegekinder haben. Es ist dabei unerheblich, ob Sie ungewollt kinderlos sind. Allerdings gibt es eine Altersgrenze für den Kinderlosenzuschlag.

Er fällt für Sie erst an, wenn Sie 23 Jahre alt werden. Sollten Sie Bürgergeld beziehen, Wehr- oder Zivildienst leisten oder vor dem 1. Januar 1940 geboren sein, sind Sie vom Zuschlag befreit. Wer kein Kind mehr hat, weil es gestorben ist, gilt nicht als kinderlos in der Pflegeversicherung und muss damit ebenfalls keinen Zuschlag zahlen. Gleiches gilt für Eltern, deren Kinder bereits erwachsen sind.

Gut zu wissen

Für Kinderlose, die privat pflegeversichert sind, gilt kein Zuschlag. Denn in der Pflegepflichtversicherung richtet sich der Beitrag nach dem Gesundheitszustand und dem Eintrittsalter – nicht nach dem Nachwuchs.

Symbol für das Nutzen von Künstlicher Intelligenzt-online-Assistent

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

0/150

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Höhe des Kinderlosenzuschlags

Seit dem 1. Juli 2023 beträgt der Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung 0,6 Prozent. Insgesamt zahlen sie damit 4,2 Prozent, da sich der allgemeine Beitragssatz seit 2025 auf 3,6 Prozent beläuft.

Da der Arbeitgeber vom allgemeinen Satz 1,8 Prozent übernimmt, sich am Kinderlosenzuschlag aber nicht beteiligt, zahlen Sie als Kinderloser insgesamt 2,4 Prozent Ihres Bruttoeinkommens in die gesetzliche Pflegeversicherung. Eine Ausnahme gilt in Sachsen: Dort beträgt der Arbeitgeberzuschuss nur 1,3 Prozent, sodass Kinderlose insgesamt 2,9 Prozent ihres Bruttoeinkommens abgeben.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DeutschlandPflegeversicherung
Themen A bis Z
Ratgeber
Sozialversicherung
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom