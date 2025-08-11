Versicherungsschutz Wohngebäudeversicherung: Zahlt sie auch für Gartenmöbel?

Wohngebäudeversicherung: Für teure Gartenmöbel kann eine zusätzliche Außenversicherung sinnvoll sein. (Quelle: Ikea)

Je nach Ausführung können die Gartenmöbel teuer sein. Haftet bei Schäden die Wohngebäudeversicherung? Ein Überblick.

Gartenmöbel machen die Terrasse oder den Garten wohnlich. Werden sie durch Sturm oder Hagel beschädigt oder gar gestohlen, schafft eine Versicherung finanzielle Sicherheit. Die meisten Hausbesitzer haben eine Gebäudeversicherung abgeschlossen. Diese Versicherung deckt vieles ab, aber gilt das auch für den Außenbereich?

Wohngebäudeversicherung: Was deckt sie ab?

Wer ein Haus oder eine Wohnung sein Eigen nennt, ist mit einer Wohngebäudeversicherung gut beraten. Die Versicherung deckt in der Grundversion schon viele Risiken wie Feuer, Schäden durch Leitungswasser oder Sturm und Hagel ab.

Zudem lässt sich die Gebäudeversicherung durch Bausteine erweitern. So können Eigentümer ihre Immobilie gegen Elementarschäden wie etwa Erdbeben, Überschwemmung und sogar gegen Lawinen und Vulkanausbruch versichern.

Grundsätzlich ist jedoch nur das Gebäude selbst versichert. Inventar wie etwa Möbel umfasst der Schutz nicht. Das gilt auch für alles, was im Garten oder auf dem Balkon steht.

Gartenmöbel über Hausratversicherung versichern

Während die Wohngebäudeversicherung alle festen Bestandteile am Haus versichert, deckt eine Hausratversicherung Schäden und Verlust von beweglichen Teilen im und um das Haus oder auf dem Grundstück ab.

Nicht nur Schäden an Möbeln, sondern auch an Kleidung oder Elektrogeräten übernimmt im Fall von Feuer, Wasserschaden oder Einbruch die Hausratversicherung. Bezahlt werden auch nötige Reinigungsarbeiten.

Versichert ist dabei nicht nur das Inventar im Haus, sondern auch Gegenstände im Garten oder auf dem Balkon – vorausgesetzt, der Eigentümer hat eine Hausratversicherung mit Außenversicherung abgeschlossen.

Wer sich also beispielsweise eine hochpreisige Outdoor-Küche oder eine edle Gartenmöbelgarnitur zulegt, sollte sich seine Versicherungspolice gründlich durchlesen und gegebenenfalls Rücksprache mit dem Versicherungsagenten nehmen.

Leistungsobergrenzen beachten

Mit der richtigen Hausratversicherung sind Gartenmöbel im Freien versichert und müssen nicht jeden Abend ins Haus geholt werden. Allerdings legen Versicherer in der Regel Leistungsobergrenzen fest.

Das bedeutet, dass bei Schäden an der Gartengarnitur oder bei Diebstahl nicht zwangsläufig der volle Wert ersetzt wird. Auch diesbezüglich lohnt sich ein Blick in die Versicherungspolice.

Gibt es eigentlich eine Versicherungspflicht?

Versichert werden kann eigentlich (fast) alles. Manche Versicherungen sind unnötig, manche sinnvoll und manche Versicherungen sind Pflicht.

Die Wohngebäudeversicherung zählt entgegen einer weit verbreiteten Meinung nicht zu den Pflichtversicherungen. Ebenso ist die Hausratversicherung eine zwar sinnvolle, aber nicht verpflichtende Absicherung. Lesen Sie hier, welche Versicherungen Sie wirklich brauchen und welche nicht.

Verpflichtend sind in Deutschland lediglich die Kranken-, Pflege- sowie die Kfz-Haftplichtversicherung. Arbeitnehmer müssen zudem gesetzlich rentenversichert sein und in den meisten Fällen auch in die Arbeitslosenversicherung einzahlen.

Für Betriebe ist die gesetzliche Unfallversicherung Pflicht, für Jäger die Jagdhaftpflichtversicherung. Manche Berufsgruppen wie etwa Ärzte oder Anwälte brauchen eine Berufshaftpflichtversicherung.

Zu guter Letzt ist in einigen Bundesländern eine Tierhalterhaftpflichtversicherung verpflichtend für alle Hundebesitzer. In anderen Bundesländern gilt diese Versicherungspflicht nur für bestimmte Hunderassen.