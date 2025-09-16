Notwendig oder überflüssig? Wärmepumpenversicherung: Wann sich der Extra-Schutz lohnt

16.09.2025

Wärmepumpe im Garten: In manchen Fällen ist eine zusätzliche Versicherung sinnvoll. (Quelle: Herrmann Agenturfotografie/imago-images-bilder)

Eine Wärmepumpe ist oft mit hohen Kosten verbunden. Doch ist eine separate Versicherung dafür wirklich nötig? Die Antwort: Es kommt darauf an.

Wärmepumpen gelten als Heizsysteme der Zukunft. Sie sind effizient, klimafreundlich und werden staatlich gefördert. Doch die Anschaffung ist teuer: Je nach System und Installation fallen zwischen 20.000 und 50.000 Euro an. Bei einer solchen Investition stellt sich die Frage nach dem richtigen Versicherungsschutz.

Die gute Nachricht: In vielen Fällen ist bereits eine ausreichende Absicherung vorhanden. Ob das bei Ihnen so ist, hängt von der Art der Wärmepumpe und dem Aufstellort ab.

Wann ist die Wärmepumpe bereits versichert?

Die meisten Wärmepumpen sind über die bestehende Wohngebäudeversicherung abgedeckt. Das gilt für alle Anlagen, die fest im Gebäude oder am Gebäude installiert sind. Die Versicherung schützt dann vor den klassischen Gebäudeschäden wie Feuer, Leitungswasser (etwa durch Rohrbrüche), Sturm, Hagel und Blitzschlag. Wer seine Wärmepumpe gegen Hochwasser oder Starkregen absichern möchte, benötigt in der Wohngebäudeversicherung den Zusatzschutz für Schäden durch Elementarereignisse.

In jedem Fall ist es wichtig, den Versicherer über den Einbau der Wärmepumpe zu informieren. Wer das versäumt, riskiert im Schadensfall eine Unterversicherung, denn die Anlage erhöht den Gebäudewert, was sich auf die Versicherungssumme auswirkt. Diese Meldung kann auch nachträglich erfolgen.

Anders sieht es aus, wenn die Wärmepumpe im Garten steht und nicht fest mit dem Haus verbunden ist – etwa Außeneinheiten von Split-Geräten oder mobile Wärmepumpen. Diese sogenannten Außenanlagen sind nicht automatisch im Schutz inkludiert. Erkundigen Sie sich am besten bei Ihrem Versicherer. Inzwischen gibt immer mehr Anbieter, die auch solche Außenanlagen mitversichern – entweder über eine Sonderoption oder in speziellen Tarifen.

"Angstzuschlag" bei Wärmepumpen: Was es damit auf sich hat

Welche Risiken bestehen überhaupt?

Bei Wärmepumpen können verschiedene Schäden auftreten. Die häufigsten Schadensfälle entstehen durch Naturereignisse. Sturm, Hagel, Blitzschlag oder Überschwemmungen können die empfindliche Technik beschädigen. Diese Risiken deckt die Wohngebäudeversicherung normalerweise ab – allerdings nur bei fest installierten Anlagen.

Weitere mögliche Schäden entstehen durch Vandalismus oder auch durch Tiere. Marder beispielsweise knabbern gerne Kabel an, was zu teuren Reparaturen führen kann.