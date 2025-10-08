t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberVersicherungen

Krankenkasse und Rente: Regierung erhöht Beitragsbemessungsgrenze

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge

Krankenkasse und Rente
Ab diesem Bruttogehalt zahlen Sie ab Januar höhere Beiträge

Von t-online, cho
08.10.2025 - 09:02 UhrLesedauer: 2 Min.
Sozialministerin Bärbel Bas mit Bundeskanzler Friedrich Merz (rechts) und Vizekanzler Lars Klingbeil: Ab Januar sollen Gutverdiener höhere Sozialabgaben zahlen.Vergrößern des Bildes
Sozialministerin Bärbel Bas mit Bundeskanzler Friedrich Merz (r.) und Vizekanzler Lars Klingbeil: Ab Januar sollen Gutverdiener höhere Sozialabgaben zahlen. (Quelle: Liesa Johannssen/dpa)
News folgen

Die Koalition stimmt über höhere Beitragsbemessungsgrenzen ab. Damit steigen für viele Beschäftigte die Zahlungen an Renten- und Krankenversicherung.

Die Bundesregierung will an diesem Mittwoch über eine Verordnung von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) abstimmen, mit der die Beitragsbemessungsgrenzen für die Sozialversicherungen steigen sollen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll der Beschluss in der regulären Kabinettssitzung ohne weitere Diskussion erfolgen. Alle Ressorts hätten der Anpassung bereits vorab zugestimmt.

Loading...

Mit dem Kabinettsbeschluss tritt die sogenannte Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung automatisch in Kraft. Eine Zustimmung des Bundestags ist nicht erforderlich. Die Verordnung regelt jedes Jahr neu, bis zu welchem Einkommen Beiträge in die Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt werden müssen.

Was die Erhöhung bedeutet

Die Beitragsbemessungsgrenze legt fest, bis zu welchem Einkommen Sozialversicherungsbeiträge fällig sind. Wer mehr verdient, zahlt ab dieser Grenze keine höheren Beiträge mehr. Die Anpassung richtet sich nach der Lohnentwicklung des Vorjahres – steigen die Gehälter, steigen auch die Grenzen.

Für 2026 sind folgende Werte geplant:

  • Renten- und Arbeitslosenversicherung: 8.450 Euro im Monat (2025: 8.050 Euro)
  • Kranken- und Pflegeversicherung: 5.812,50 Euro im Monat (2025: 5.512,50 Euro)

Damit steigen auch die maximalen Sozialabgaben für Gutverdienende. In der Rentenversicherung etwa liegt der Höchstbeitrag künftig bei rund 1.572 Euro im Monat (2025: 1.497 Euro). Auch in der Krankenversicherung werden die monatlichen Höchstbeiträge voraussichtlich um rund 50 Euro zunehmen.

Zustimmung erhält der Entwurf laut dem Bericht aus allen Regierungsressorts. Kritik kommt jedoch aus den Reihen der CDU. Gitta Connemann, Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, bezeichnete die Erhöhung demnach als "fatal für den Wirtschaftsstandort". Sie treffe "den Mittelstand ins Mark", weil die Lohnnebenkosten weiter stiegen.

Video | Geld im Alter reicht nicht aus: "Wir gehen beide noch arbeiten"
Video lädt
Player wird geladen
Quelle: t-online

Warum die Grenzen angepasst werden

Die Beitragsbemessungsgrenze ist ein zentrales Instrument der Sozialversicherung. Sie sorgt dafür, dass die Beiträge an die allgemeine Einkommensentwicklung angepasst bleiben. Während Beschäftigte mit sehr hohen Einkommen dadurch stärker belastet werden, profitieren Durchschnittsverdiener in der Regel von stabilen Beitragssätzen.

Neben den Beitragsbemessungsgrenzen wird auch die sogenannte Versicherungspflichtgrenze angepasst. Sie entscheidet, ab welchem Einkommen Beschäftigte von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung wechseln können. 2026 soll sie bei 6.450 Euro im Monat liegen (2025: 6.150 Euro).

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BundesregierungBundestagBärbel BasEinkommenFriedrich MerzKrankenversicherungLars KlingbeilRenteSPD
Themen A bis Z
Ratgeber
Sozialversicherung
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom