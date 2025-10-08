Krankenkasse und Rente Ab diesem Bruttogehalt zahlen Sie ab Januar höhere Beiträge

Sozialministerin Bärbel Bas mit Bundeskanzler Friedrich Merz (r.) und Vizekanzler Lars Klingbeil: Ab Januar sollen Gutverdiener höhere Sozialabgaben zahlen. (Quelle: Liesa Johannssen/dpa)

Die Koalition stimmt über höhere Beitragsbemessungsgrenzen ab. Damit steigen für viele Beschäftigte die Zahlungen an Renten- und Krankenversicherung.

Die Bundesregierung will an diesem Mittwoch über eine Verordnung von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) abstimmen, mit der die Beitragsbemessungsgrenzen für die Sozialversicherungen steigen sollen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll der Beschluss in der regulären Kabinettssitzung ohne weitere Diskussion erfolgen. Alle Ressorts hätten der Anpassung bereits vorab zugestimmt.

Mit dem Kabinettsbeschluss tritt die sogenannte Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung automatisch in Kraft. Eine Zustimmung des Bundestags ist nicht erforderlich. Die Verordnung regelt jedes Jahr neu, bis zu welchem Einkommen Beiträge in die Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt werden müssen.

Was die Erhöhung bedeutet

Die Beitragsbemessungsgrenze legt fest, bis zu welchem Einkommen Sozialversicherungsbeiträge fällig sind. Wer mehr verdient, zahlt ab dieser Grenze keine höheren Beiträge mehr. Die Anpassung richtet sich nach der Lohnentwicklung des Vorjahres – steigen die Gehälter, steigen auch die Grenzen.

Für 2026 sind folgende Werte geplant:

Renten- und Arbeitslosenversicherung: 8.450 Euro im Monat (2025: 8.050 Euro)

8.450 Euro im Monat (2025: 8.050 Euro) Kranken- und Pflegeversicherung: 5.812,50 Euro im Monat (2025: 5.512,50 Euro)

Damit steigen auch die maximalen Sozialabgaben für Gutverdienende. In der Rentenversicherung etwa liegt der Höchstbeitrag künftig bei rund 1.572 Euro im Monat (2025: 1.497 Euro). Auch in der Krankenversicherung werden die monatlichen Höchstbeiträge voraussichtlich um rund 50 Euro zunehmen.

Zustimmung erhält der Entwurf laut dem Bericht aus allen Regierungsressorts. Kritik kommt jedoch aus den Reihen der CDU. Gitta Connemann, Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, bezeichnete die Erhöhung demnach als "fatal für den Wirtschaftsstandort". Sie treffe "den Mittelstand ins Mark", weil die Lohnnebenkosten weiter stiegen.

Warum die Grenzen angepasst werden

Die Beitragsbemessungsgrenze ist ein zentrales Instrument der Sozialversicherung. Sie sorgt dafür, dass die Beiträge an die allgemeine Einkommensentwicklung angepasst bleiben. Während Beschäftigte mit sehr hohen Einkommen dadurch stärker belastet werden, profitieren Durchschnittsverdiener in der Regel von stabilen Beitragssätzen.