Expertenprognose zu Zusatzbeiträgen 2026 Das kommt bald auf gesetzlich Krankenversicherte zu

Von Amy Walker Aktualisiert am 15.10.2025 - 19:28 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Eine Patientin wird in einer Praxis beraten: Die gesetzlichen Krankenkassen stehen unter finanziellem Druck. (Quelle: Benjamin Nolte/dpa)

Die Beitragssätze für die Krankenkassen werden 2026 nochmals steigen. Nun nennt der sogenannte Schätzerkreis eine genaue Zahl.

Seit Monaten warnen die Krankenkassen vor weiter steigenden Beitragssätzen im kommenden Jahr, und auch unabhängige Einrichtungen legen immer drastischere Zahlen vor. Kürzlich veröffentlichte die Unternehmensberatung Deloitte eine Studie, die von Rekorddefiziten in den nächsten Jahren ausgeht.

Nun wurde die Empfehlung vom Schätzerkreis für den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für die Krankenkassen bekannt gegeben, der als Richtwert für die rund 90 verschiedenen Krankenkassen im Land dienen soll. Er wird bei 2,9 Prozent liegen. Die Krankenkassen müssen sich daran aber nicht halten.

Empfehlung für Zusatzbeitrag der Krankenkassen vom Schätzerkreis

Der Schätzerkreis setzt sich aus Fachleuten des Gesundheitsministeriums, des Bundesamtes für Soziale Sicherung und des GKV-Spitzenverbandes zusammen. Festgelegt wird der durchschnittliche Zusatzbeitrag vom Gesundheitsministerium bis zum 1. November eines Jahres.

Gut zu wissen Der Krankenkassenbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung besteht aus zwei Bestandteilen: dem allgemeinen Beitragssatz und dem Zusatzbeitrag. Der allgemeine Satz liegt 2025 einheitlich bei 14,6 Prozent des Bruttolohns. Der Zusatzbeitrag variiert von Krankenkasse zu Krankenkasse, im Schnitt liegt er 2025 bei 2,5 Prozent. Der Gesamtbeitragssatz wird jeweils zur Hälfte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gezahlt.

Im vergangenen Jahr hatte der Schätzerkreis den Beitragssatz auf 2,5 Prozent festgesetzt. In der Realität ist er aber Experten zufolge schon höher. Durch die tatsächliche Ausgabenentwicklung liegt er mittlerweile bei 2,9 Prozent.

Tabelle: So viel mehr müssen Sie für die Krankenversicherung zahlen

Gehalt (brutto) Zusatzbeitrag 2,5 Prozent (heute) Zusatzbeitrag 2,9 Prozent 2.000 Euro 50 Euro 58 Euro 2.500 Euro 62,50 Euro 72,50 Euro 3.000 Euro 75 Euro 87 Euro 3.500 Euro 87,50 Euro 101,50 Euro 3.800 Euro 95 Euro 110,20 Euro 4.000 Euro 100 Euro 116 Euro 4.200 Euro 105 Euro 121,80 Euro 4.500 Euro 112,50 Euro 130,50 Euro 5.000 Euro 125 Euro 145 Euro

Hinweis: Die hier ausgewiesenen Beträge müssen für Arbeitnehmer durch zwei geteilt werden, da eine Hälfte vom Arbeitgeber getragen wird.

Regierung bringt Sparpaket für Krankenkassen auf den Weg

Die Bundesregierung hatte vorher bereits angekündigt, dafür zu sorgen, dass die Krankenkassenbeiträge 2026 nicht weiter steigen. Diese hatte am Vormittag ein Sparpaket von zwei Milliarden Euro in der GKV auf den Weg gebracht, da andernfalls eine Anhebung des Zusatzbeitrages erforderlich gewesen wäre.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zeigte sich nach dem Kabinettsbeschluss zuversichtlich, dass im kommende Jahr der durchschnittliche Zusatzbeitrag "auf dem heutigen Niveau von etwa 2,9 Prozent" bleiben dürfte. Das Gesetz durchbreche die "zur Gewohnheit gewordene Routine der Erhöhung der Zusatzbeiträge zum Jahresende". In den vergangenen vier Jahren hätten Versicherte und Unternehmen mehr als 30 Milliarden Euro für die Zusatzbeiträge ausgegeben.

Einsparungen für die Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge

90 Prozent der nun im Bundeskabinett beschlossenen Einsparungen – also 1,8 Milliarden Euro – sollen durch eine Änderung der Berechnungsmethode erzielt werden, mit der die gesetzlichen Kassen den Krankenhäusern jedes Jahr zusätzliches Geld für erwartete Kostensteigerungen überweisen.

Weitere 100 Millionen Euro sollen bei den Verwaltungskosten der Krankenkassen eingespart werden, deren Anstieg im kommenden Jahr auf acht Prozent im Vergleich zu 2024 begrenzt werden soll. Bei den Sachkosten liegt der Deckel bei zwei Prozent. Dazu zählen zum Beispiel Kosten für Mobiliar, Post- und Fernmeldegebühren sowie Werbemaßnahmen.