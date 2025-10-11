t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberVersicherungen

Krankenkassenbeiträge 2026: Was vom Gehalt noch übrig bleibt

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger

Prognosen für 2026
Beiträge zu Krankenkassen steigen: So viel mehr zahlen Sie

Von Amy Walker
Aktualisiert am 12.10.2025 - 17:18 UhrLesedauer: 2 Min.
Eine Patientin wird in einer Praxis beraten: Die gesetzlichen Krankenkassen stehen unter finanziellem Druck.Vergrößern des Bildes
Eine Patientin wird in einer Praxis beraten: Die gesetzlichen Krankenkassen stehen unter finanziellem Druck. (Quelle: Benjamin Nolte/dpa)
News folgen

Die Beitragssätze für die Krankenkassen werden 2026 noch mal steigen, das erwarten alle Prognosen. Kommende Woche wird der Schätzerkreis die echten Zahlen nennen.

Seit Monaten warnen die Krankenkassen vor weiter steigenden Beitragssätzen im kommenden Jahr, und auch unabhängige Einrichtungen legen immer drastischere Zahlen vor. Am Freitag erst veröffentlichte die Unternehmensberatung Deloitte eine Studie, die von Rekorddefiziten in den nächsten Jahren ausgeht.

Loading...

In der kommenden Woche wird der sogenannte Schätzerkreis, ein Gremium mit Vertretern des Gesundheitsministeriums, der Krankenkassen und anderen Experten, die echten Zahlen für 2026 nennen. Am 15. Oktober wird der durchschnittliche Zusatzbeitrag für die Krankenkassen bekannt gegeben, der als Richtwert für die rund 90 verschiedenen Krankenkassen im Land dienen soll. Die Krankenkassen müssen sich daran aber nicht halten.

Gut zu wissen

Der Krankenkassenbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung besteht aus zwei Bestandteilen: dem allgemeinen Beitragssatz und dem Zusatzbeitrag. Der allgemeine Satz liegt 2025 einheitlich bei 14,6 Prozent des Bruttolohns. Der Zusatzbeitrag variiert von Krankenkasse zu Krankenkasse, im Schnitt liegt er 2025 bei 2,5 Prozent. Der Gesamtbeitragssatz wird jeweils zur Hälfte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gezahlt.

Im vergangenen Jahr hatte der Schätzerkreis den Beitragssatz auf 2,5 Prozent festgesetzt. In der Realität ist er aber Experten zufolge schon höher. Das Portal "Finanztip" schätzt, dass der durchschnittliche Zusatzbeitrag im Herbst 2025 bereits auf 3,1 Prozent angestiegen ist.

Tabelle: So viel mehr müssen Sie für die Krankenversicherung zahlen

Das klingt zwar nicht nach viel, kann sich aber erheblich auf das Nettogehalt von Angestellten auswirken. Ein Anstieg des Zusatzbeitrags um 0,6 Prozent bedeutet für eine Person mit einem Bruttogehalt von 4.000 Euro, dass sie 12 Euro mehr im Monat zahlen muss. Das sind 144 Euro im Jahr weniger, die diese Person zur Verfügung hat.

Deloitte geht davon aus, dass die Zusatzbeiträge der Krankenkassen 2026 auf 2,9 Prozent ansteigen könnten, die Experten vom IGES-Institut sprechen eher von 3,3 Prozent. Der Verband der Ersatzkassen erwartet eine Erhöhung auf 3,0 Prozent. Für verschiedene Gehaltsklassen würde das folgende Mehrkosten im Monat bedeuten:

Gehalt (brutto)Zusatzbeitrag 2,5% (heute)Zusatzbeitrag 2,9%Zusatzbeitrag 3,0%Zusatzbeitrag 3,3%
2.000 Euro50 Euro58 Euro60 Euro66 Euro
2.500 Euro62,50 Euro72,50 Euro75 Euro82,50 Euro
3.000 Euro75 Euro87 Euro90 Euro99 Euro
3.500 Euro87,50 Euro101,50 Euro105 Euro115,50 Euro
3.800 Euro95 Euro110,20 Euro114 Euro125,40 Euro
4.000 Euro100 Euro116 Euro120 Euro132 Euro
4.200 Euro105 Euro121,80 Euro126 Euro138,60 Euro
4.500 Euro112,50 Euro130,50 Euro135 Euro148,50 Euro
5.000 Euro125 Euro145 Euro150 Euro165 Euro

Hinweis: Die hier ausgewiesenen Beträge müssen für Arbeitnehmer durch zwei geteilt werden, da eine Hälfte vom Arbeitgeber getragen wird.

Die Bundesregierung hat angekündigt, dafür zu sorgen, dass die Krankenkassenbeiträge 2026 nicht weiter steigen. Bisher sind aber keine Maßnahmen bekannt, wie das passieren soll. Um die Finanzlage der Krankenkassen sicherzustellen, soll eine Expertenkommission Vorschläge erarbeiten, die im Frühjahr vorgestellt werden sollen.

Darüber hinaus hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen GKV eine Klage gegen die Bundesregierung beschlossen. Der Grund ist die Unterfinanzierung der Krankenkassen, insbesondere bei den Beiträgen für Bürgergeldempfänger, die eigentlich aus dem Bundeshaushalt kommen müssten. Seit Jahren komme die Regierung dieser Pflicht nicht nach – stattdessen zahlen die Beitragszahler, so die GKV.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Themen A bis Z

Ratgeber

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom