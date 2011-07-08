Richtig versichert Diese Versicherungen können Sie sich sparen

Von Mauritius Kloft , Sabrina Manthey Aktualisiert am 01.09.2025 - 09:08 Uhr Lesedauer: 8 Min.

Geborstene Scheibe: Lästig, aber auf eine Versicherung gegen Glasbruch kann man verzichten. (Quelle: the_guitar_mann/getty-images-bilder)

Die einen sind zu wenig abgesichert, die anderen zu viel: In beiden Fällen kann das viel Geld kosten. Welche Versicherungen sich wirklich lohnen.

Brillen, Reisegepäck, Handys, Autos, Hausrat oder ganze Gebäude: Die Liste an Dingen, die sich in Deutschland versichern lassen, ist lang. Sehr lang sogar. Doch nicht jede Versicherung ist auch wirklich sinnvoll.

t-online erklärt Ihnen, welche Sie haben sollten, über welche Sie nachdenken könnten – und welche nichts taugen. So sparen Sie bares Geld.

Was sollte ich vor dem Abschluss einer Versicherung machen?

Bevor Sie eine Versicherung abschließen, sollten Sie sich überlegen, ob der damit verbundene Schaden wirklich versichert werden muss. Hier sollten Sie sich überlegen, ob Sie den Schaden nicht auch ohne Versicherung problemlos zahlen könnten.

Wichtig ist: Nehmen Sie sich genügend Zeit zum Überlegen und Vergleichen, bevor Sie eine Versicherung abschließen. Die folgenden Fragen können Ihnen helfen:

Brauche ich die Versicherung wirklich?

Was sind die versicherten Risiken?

Welche Einschränkungen gibt es im Versicherungsschutz?

Was ergibt ein Vergleich verschiedener Anbieter?

Zentral dabei: Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen. In manchen Fällen raten Versicherungsvertreter zu überflüssigen Verträgen, da sie sich eine hohe Provision versprechen.

Wichtig: Sie sollten den Versicherungsschutz regelmäßig überprüfen. Denn: Oft ändern sich Ihre Lebensumstände oder es gibt schlichtweg günstigere Angebote bei der Konkurrenz.

Wenn Sie eine Versicherung abschließen, sollten Sie unbedingt die Wahrheit sagen – etwa in Bezug auf Vorerkrankungen – und keine wichtigen Details verschweigen. Tun Sie dies nicht, kann Ihre Versicherung Ihnen im Schadensfall die Leistung verweigern.

Welche Versicherungen sind Pflicht?

In Deutschland gibt es einige Versicherungen, die Sie laut Gesetz haben müssen. Ein Überblick:

Krankenversicherung

In Deutschland gibt es eine Krankenversicherungspflicht sowie eine Pflicht zur Pflegeversicherung. Mit der Krankenversicherung werden die Kosten für eine Behandlung im Krankenfall entweder voll oder in Teilen bezahlt oder erstattet.

Als Arbeitnehmer suchen Sie sich dabei eine Krankenversicherung aus, die Beiträge werden direkt vom Gehalt abgezogen. Ihr Arbeitgeber zahlt die Hälfte der Beiträge. Gutverdiener, die über der gesetzlichen Versicherungspflichtgrenze liegen, können sich auch privat krankenversichern.

Gesetzliche Rentenversicherung

Angestellte müssen sich gesetzlich rentenversichern: Der Arbeitgeber übernimmt wie auch bei der Krankenversicherung die Hälfte der Beiträge. Doch auch weitere Gruppen sind pflichtversichert in der Rentenversicherung – Menschen in Kindererziehungszeiten oder Bezieher von Arbeitslosengeld.

KfZ-Haftpflichtversicherung

Autohalter müssen eine KfZ-Haftpflichtversicherung abschließen. Diese umfasst Sach-, Personen- und Vermögensschäden, die der Fahrer verursacht – jedoch nur bei Dritten, also etwa anderen Autofahrern. Daneben gibt es noch die Teilkasko- oder Vollkasko-Versicherung, über die Autohalter nachdenken sollten (siehe unten).

Welche Versicherungen sollte ich haben?

Zwar sind einige Versicherung nicht laut dem Gesetz Pflicht. Doch Sie sollten diese trotzdem abschließen. Ein Überblick:

Private Haftpflichtversicherung