Rechnungshof rechnet aus Zusatzbeitrag von 4 Prozent: So viel mehr zahlen Sie dann

Von dpa , wal Aktualisiert am 19.08.2025 - 08:38 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Versicherte könnten bald wieder Post bekommen: Die Krankenversicherungen werden die Beiträge laut Bundesrechnungshof erneut erhöhen müssen. (Quelle: whyframestudio/getty-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Schon in den vergangenen Monaten mussten viele Beitragszahler für die Krankenkasse tiefer in die Tasche greifen. Ein Ende der Kostenspirale ist nicht in Sicht.

Den Krankenversicherten in Deutschland drohen spürbar steigende Zusatzbeiträge. Nach einem Rekordwachstum bei den Ausgaben im vergangenen Jahr würden auch künftig die Einnahmen der Krankenkassen durchgängig unter den Ausgaben bleiben, sagt der Bundesrechnungshof in einem neuen Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags voraus. Das jährliche Milliardendefizit hätte "einen Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes von 0,3 Beitragssatzpunkten pro Jahr" zur Folge.

Loading...

Zusatzbeitrag könnte auf 4,05 Prozent steigen

Die Finanzkontrolleure verweisen auf eine Prognose des Bundesgesundheitsministeriums, das in einem mittleren Szenario mit einem Anstieg auf 4,05 Prozent Zusatzbeitrag bis 2029 rechnet. Der 35-seitige Bericht, aus dem das Nachrichtenportal "Politico" zitierte, liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.

Auf Anfrage von t-online hatte das Bundesgesundheitsministerium eine Stellungnahme abgelehnt. Die Beitragssätze für die Kranken- und Pflegeversicherung würden zum Jahresende festgesetzt, das Ministerium definiere für die Krankenkassen dann nur einen Durchschnitt. "Konkret entschieden wird über die jeweiligen Beiträge von den einzelnen Krankenkassen", so eine Sprecherin.

Kritik an Regierung

Der Bundesregierung wirft der Rechnungshof Untätigkeit vor. "Der

Bund will eine Expertenkommission einrichten und schiebt notwendige Schritte auf die lange Bank", kritisiert die Behörde. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte im Mai der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt, "erste Gegenmaßnahmen" gegen den Beitragsanstieg seien vor den Ergebnissen der geplanten Reformkommission nötig.

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz seit 2015 von 0,9 Prozent um 1,6 Beitragssatzpunkte gestiegen sei. "Die Finanzsituation der GKV belastet zunehmend Beitragszahlerinnen und Beitragszahler sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber." Dabei sei der Gesamtsozialversicherungsbeitrag – also die Beiträge auch der anderen Sozialversicherungen – im Jahr 2025 um knapp anderthalb Prozentpunkte auf 42,3 Prozent gestiegen.

Stärker als in jedem anderen Jahr seit 30 Jahren

Allein bei der Krankenversicherung wachse die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben jährlich um sechs bis acht Milliarden Euro. Aktuell seien die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr mit 8,2 Prozent "stärker als in jedem anderen Jahr der vergangenen drei Jahrzehnte" gestiegen.

Anfang 2025 waren die Zusatzbeiträge, die die Kassen jeweils für ihre Versicherten festlegen, im Schnitt auf 2,9 Prozent gestiegen. Das war mehr als die erwartete Zunahme um 0,8 Punkte auf einen amtlichen Orientierungswert von 2,5 Prozent. Zum Gesamtbeitrag gehört daneben der allgemeine Satz von 14,6 Prozent.

Sollte die Entwicklung wie vom Bundesrechnungshof prognostiziert voranschreiten, würde das für die Versicherten folgende Mehrbelastung bedeuten:

Bruttogehalt / Zusatzbeitrag 2,9 % (Schnitt 2025) 3,2 % (Prognose 2026) 3,5 % (2027) 3,8 % (2028) 4,05 % (2029) 1.800 Euro 52,20 Euro 57,60 Euro 63,00 Euro 68,40 Euro 72,90 Euro 2.000 Euro 58,00 Euro 64,00 Euro 70,00 Euro 76,00 Euro 81,00 Euro 2.500 Euro 72,50 Euro 80,00 Euro 87,50 Euro 95,00 Euro 101,25 Euro 3.000 Euro 87,00 Euro 96,00 Euro 105,00 Euro 114,00 Euro 121,50 Euro 3.500 Euro 101,50 Euro 112,00 Euro 122,50 Euro 133,00 Euro 141,75 Euro 3.800 Euro 110,20 Euro 121,60 Euro 133,00 Euro 144,40 Euro 153,90 Euro 4.000 Euro 116,00 Euro 128,00 Euro 140,00 Euro 152,00 Euro 162,00 Euro 4.200 Euro 121,80 Euro 134,40 Euro 147,00 Euro 159,60 Euro 170,10 Euro 4.500 Euro 130,50 Euro 144,00 Euro 157,50 Euro 171,00 Euro 182,25 Euro 4.800 Euro 139,20 Euro 153,60 Euro 168,00 Euro 182,40 Euro 194,40 Euro 5.000 Euro 145,00 Euro 160,00 Euro 175,00 Euro 190,00 Euro 202,50 Euro

Die Berechnungen beinhalten nur den Zusatzbeitrag, der zusammen mit dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent gerechnet werden muss. Eine Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags auf 4,05 Prozent würde also bedeuten, dass Sie insgesamt 18,65 Prozent des Bruttogehalts für die Krankenversicherung ausgeben müssten. Diesen Betrag zahlt zur Hälfte der Arbeitnehmer, zur Hälfte der Arbeitgeber. Rentner und Rentnerinnen teilen sich den Beitrag mit der Deutschen Rentenversicherung.

750 Euro mehr für die Krankenkasse pro Jahr