Krankenkassenbeiträge: Was die Regierung verspricht und was droht

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Sorge vor steigenden Kassenbeiträgen
Sie spielt ein gefährliches Spiel

  • Christine Holthoff
MeinungEin Kommentar von Christine Holthoff
05.09.2025 - 17:39 UhrLesedauer: 2 Min.
Nina Warken (CDU): Die Bundesgesundheitsministerin rechnet für 2026 mit einem zusätzlichen Bedarf der gesetzlichen Krankenkassen von vier Milliarden Euro.Vergrößern des Bildes
Nina Warken (CDU): Die Bundesgesundheitsministerin rechnet für 2026 mit einem zusätzlichen Bedarf der gesetzlichen Krankenkassen von vier Milliarden Euro. (Quelle: Britta Pedersen/dpa)
Die Bundesregierung verspricht stabile Krankenkassenbeiträge, sagt aber nicht, wie sie das anstellen will. Das kann nur schiefgehen.

"Keine Sorge, wir regeln das." So könnte man das Theaterstück nennen, das die schwarz-rote Koalition in diesen Tagen in der Gesundheitspolitik zur Aufführung bringt. Zum 1. Januar 2026 soll es keine höheren Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung geben, darauf habe man sich im Koalitionsausschuss verständigt. So weit, so beruhigend. Allerdings ließen Union und SPD dabei ein wichtiges Detail unerwähnt: wie genau das funktionieren soll.

Antworten erhoffte man sich an diesem Freitag von einer, die es wissen müsste. Doch statt konkret zu werden, lieferte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) bei ihrer Pressekonferenz in Berlin lediglich eine Reihe von Plattitüden ab: Man brauche kurzfristige Maßnahmen, langfristige Reformen, die Ausgaben seien hoch, die Lage ernst. All das ist richtig, aber nichts Neues. Und vor allem: keine Lösung.

Kommission startet früher, aber trotzdem zu spät

Stattdessen der erneute Verweis auf den Einsatz einer Expertenkommission. Getreu dem Motto: Was bei der Rentenversicherung den Anschein von "Wir kümmern uns" erweckt, tut das auch bei der Kranken- und Pflegeversicherung. Die soll nun zwar immerhin noch diesen Monat starten und damit deutlich früher als geplant, ihre Vorschläge sollen trotzdem erst ab 2027 wirken. Wie das mit stabilen Beiträgen ab 2026 zusammenpasst? Unklar.

Denn die Ausgaben laufen schon jetzt aus dem Ruder. Nicht erst 2027. Nach neuen Kennzahlen des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen stiegen die Leistungsausgaben der noch rund 90 Krankenversicherungen im ersten Halbjahr um 7,95 Prozent auf 166,1 Milliarden Euro. Die Regierung rechnet im kommenden Jahr mit einem zusätzlichen Bedarf der gesetzlichen Kassen von vier Milliarden Euro. Hinzu kommen weitere zwei Milliarden bei der Pflegeversicherung.

Krankenkassen bestimmen Zusatzbeitrag selbst

Eine schnelle Lösung hätte sein können, zusätzliches Geld im Haushalt 2025 bereitzustellen, um die drohenden neuen Beitragsanhebungen zu verhindern. Doch auch das ist nicht geplant. Trotzdem wird der Bevölkerung suggeriert: Wir haben alles im Griff. Dabei kann die Regierung gar nicht komplett selbst bestimmen, wie hoch die Krankenkassenbeiträge ausfallen. Nur der allgemeine Satz von derzeit 14,6 Prozent liegt in ihrer Hand. Über die Zusatzbeiträge entscheiden die Krankenkassen selbst und schraubten diese zuletzt ordentlich in die Höhe.

Den Versicherten ist es egal, warum sie jedes Jahr, wenn nicht gar alle paar Monate, einen größeren Teil ihres Bruttogehalts an ihre Krankenkasse zahlen müssen. Hängen bleibt am Ende nur, dass die Beiträge doch gestiegen sind – anders, als es die Bundesregierung jetzt behauptet. Ein gefährliches Spiel mit falschen Erwartungen.

Wer es mit den stabilen Beiträgen ernst meint, müsste heute gegensteuern. Der müsste offen sagen, welche Leistungen überdacht, welche Finanzierungsquellen erschlossen, welche Prioritäten im Bundeshaushalt neu gesetzt werden. Eine letzte Chance bleibt Ministerin Warken dafür noch: der Etat 2026. Bleibt sie auch dort Vorschläge schuldig, bleibt nur eines stabil: der Frust der Bürger über die Politik.

Verwendete Quellen
  • Eigene Meinung
CDUNina WarkenSPD
Sozialversicherung
