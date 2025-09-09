Rückenwind für Bürgerversicherung Deutliche Mehrheit will private Krankenkassen abschaffen
Die Deutschen wünschen sich eine radikale Reform der Krankenversicherung. Statt zwei verschiedener Systeme soll es nach dem Willen der Bürger ein einheitliches geben.
Sie bekommen schnellere Termine, haben kürzere Wartezeiten und stellen sicher, dass Ärzte für ihre Leistungen besser bezahlt werden: die Privatversicherten in Deutschland. Rund zehn Prozent der Bundesbürger haben eine private Krankenversicherung, die übrigen 90 Prozent sind bei einer der gesetzlichen Krankenkassen versichert. Seit Jahren klagen diese Krankenkassen jedoch über Finanzierungslücken. Einem neuen Bericht des Bundesrechnungshofs zufolge fehlen jährlich sechs bis acht Milliarden Euro.
Dadurch müssen die gesetzlich Versicherten immer höhere Beiträge zahlen, was die Abgabenlast von Arbeitnehmern und Arbeitgebern weiter erhöht. Dabei ist Deutschland ohnehin eines der Länder mit den höchsten Sozialabgaben.
Breite Mehrheit würde Privatversicherung abschaffen
Um weitere Beitragserhöhungen zu verhindern, will die Bundesregierung eine Reform auf den Weg bringen. Im Herbst wird dazu eine Expertenkommission eingesetzt, die 2026 dann Vorschläge vorlegen soll. Ein Bürgerparlament hat derweil eigene Vorschläge für Sozial- und Steuerreformen erarbeitet. Am Montag wurden diese der Öffentlichkeit vorgestellt. So würden 74,4 Prozent der Deutschen die komplette Abschaffung der privaten Krankenversicherung befürworten, stattdessen sollte es nur eine für alle einheitliche Krankenkasse geben.
Ein ähnliches Ergebnis konnte die t-online-Redaktion in einer eigenen Umfrage reproduzieren (Stand 9. September, 12 Uhr): Von den über 11.500 Personen, die an der Befragung teilgenommen haben, befürworten 68,5 Prozent die Abschaffung der privaten Krankenversicherung.
Die meisten (53 Prozent) würden eine vereinheitlichte Bürgerversicherung befürworten. Allerdings stimmten 15 Prozent dafür, die Vielfalt der gesetzlichen Krankenkassen beizubehalten. 29,4 Prozent möchten die private Krankenversicherung abschaffen.
Geringere Beiträge durch Zusammenlegung möglich
Politisch ist die Idee nichts Neues: Schon seit vielen Jahren steht die Einführung der Bürgerversicherung in den Wahlprogrammen von SPD, Grünen und Linken. Gegen diese Idee sind Union, AfD und FDP. Daher ist es auch unwahrscheinlich, dass eine solche Reform in der aktuellen Regierungskoalition Anklang findet.
Es ist auch umstritten, ob die Zusammenlegung der beiden Systeme eher helfen oder schaden würde. Befürworter der Bürgerversicherung weisen darauf hin, dass Ärzte, die heute nur Privatpatienten behandeln, durch die Abschaffung des Zweiklassensystems für mehr gesetzlich Versicherte zur Verfügung stünden, was die Versorgung verbessern könnte. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung hat außerdem ergeben, dass der Beitragssatz durch die Zusammenlegung im Schnitt um 0,2 Prozent sinken könnte. Das wäre auch für die Wirtschaft eine positive Entwicklung.
Kritiker jedoch warnen, dass die 65.000 Menschen, die für die Privatversicherung arbeiten, ohne Arbeit dastünden. Zudem gibt es verfassungsrechtliche Bedenken für jene, die seit vielen Jahren in die Privatkassen einzahlen. Diese Menschen könnten Anspruch auf Rückzahlung von Teilen ihrer Beiträge haben. Kritiker der Bürgerversicherung sehen zudem die Gefahr, dass durch den fehlenden Wettbewerb in den Krankenkassen das deutsche Gesundheitssystem an Innovationskraft verlieren könnte.
Warken will "tiefgreifende Reform" der Krankenkasse und der Pflege
Wenn die Bundesregierung jedoch nichts verändert, dann steigen 2026 die Beiträge für gesetzlich Versicherte erneut. Gesundheitsministerin Nina Warken unterstrich das schwarz-rote Ziel, eine langfristige Stabilisierung zu erreichen. "Ohne tiefgreifende Reformen kann sich das System nicht mehr selber finanzieren." Eine dazu im Koalitionsvertrag vereinbarte Expertenkommission soll im September starten und auch nicht erst im Frühjahr 2027 Ergebnisse vorlegen, sondern bereits im Frühjahr 2026. "Die beinahe zur Routine gewordene Beitragssteigerung zum Jahreswechsel muss durchbrochen werden", sagte Warken.
Die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) warnten vor einer "Politik nach dem Prinzip Hoffnung". Statt entschlossen zu handeln, werde aber weiter darauf gewartet, dass irgendwo noch Geld im Bundeshaushalt auftauche, kritisierte die Chefin des AOK-Verbands, Carola Reimann. DAK-Chef Andreas Storm sagte: "Bei Gesundheit und Pflege droht uns ein Herbst der Hilflosigkeit, den Versicherte und Arbeitgeber im nächsten Jahr teuer bezahlen müssen."
Der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, sagte, Vorschläge für schnell wirksame Maßnahmen zum Stoppen der explodierenden Ausgaben gebe es genug. Er schlug mit Blick auf die geplante Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie vor: "Für das Schnitzel mit Pommes soll bald der reduzierte Satz gelten. Warum geht das nicht auch bei Arzneimitteln?"
Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, hielt der Regierung Realitätsverweigerung vor. "Ohne Steuermittel gehen in der Kranken- und Pflegeversicherung die Lichter aus." Die Chefin des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelmeier, sagte: "Darlehen sind keine Lösung, sie verschieben das Problem nur in die Zukunft." Statt neue Beitragserhöhungen zu riskieren, seien versicherungsfremde Leistungen aus Steuermitteln zu bezahlen.
