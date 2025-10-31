Robuste Finanzlage Diese Krankenkassen könnten den Zusatzbeitrag stabil halten

Von t-online , cho 31.10.2025 - 11:32 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Gesundheitskarten gesetzlicher Krankenkassen (Symbolbild): Die Kosten in der gesetzlichen Krankenversicherung steigen weiter. (Quelle: GKV-Spitzenverband/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen ziehen weiter an. Ein aktuelles Rating zeigt, welche Kassen sich dennoch stabile Beiträge leisten können.

Mit einem Sparpaket will die Bundesregierung den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für die gesetzlichen Krankenkassen stabil halten, doch eine Auswertung des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI) zeigt: Schon jetzt liegt der Zusatzbeitrag im Schnitt bei 3,13 Prozent – deutlich über der politischen Leitplanke von 2,9 Prozent für 2026.

Grund für die weiter steigenden Zusatzbeiträge ist die Entwicklung der Kosten und Einnahmen. Wie das "Handelsblatt" berichtet, stiegen die Leistungsausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im ersten Halbjahr 2025 um 7,9 Prozent. Schon im Vorjahr hatten sie um 8,2 Prozent auf 312,3 Milliarden Euro zugelegt. Weil die Einnahmen mit diesem Tempo nicht Schritt halten, zehren viele Krankenkassen ihre Rücklagen auf und erhöhen die Zusatzbeiträge.

Besonders sichtbar wird der Druck bei den Reserven: Zum Ende des ersten Halbjahres 2025 summierten sie sich auf rund 4,6 Milliarden Euro. Das entspricht 0,16 Monatsausgaben und unterschreitet damit den gesetzlichen Mindestwert von 0,2. Um die Lücke zu schließen, haben nach Angaben des DFSI im Laufe des Jahres bereits 20 Kassen ihren Zusatzbeitrag angehoben. DFSI-Geschäftsführer Thomas Lemke führt die Dynamik darauf zurück, dass viele Häuser schon deutlich unter die vorgeschriebene Mindestreserve gerutscht waren.

Zusatzbeitrag 2026: Das kommt auf gesetzlich Krankenversicherte zu

GKV-Spitzenverband will klagen

Der GKV-Spitzenverband mahnt deshalb kurzfristige Ausgabenbremsen an, insbesondere bei Arzneimitteln und in der vertragsärztlichen Versorgung, und fordert darüber hinaus Strukturreformen. Ein zentraler Streitpunkt sind sogenannte versicherungsfremde Leistungen, etwa die Finanzierung der Krankenversicherung für Bezieher von Bürgergeld. Zwar zahlt der Bund einen Zuschuss, unterm Strich verbleibt aber ein Defizit von rund zehn Milliarden Euro. Der Spitzenverband will deshalb klagen.

Auch der Bundesrechnungshof schlägt Alarm: Nach seiner Einschätzung droht den gesetzlichen Kassen eine dauerhafte strukturelle Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben, die sich nicht mit kurzfristigen Mehreinnahmen schließen lässt und jährlich um sechs bis acht Milliarden Euro wächst. Die großen Kostentreiber sind klar benannt: 2024 verteuerten sich Arzneimittel um 9,7 Prozent auf etwa 53,7 Milliarden Euro, die Ausgaben für Krankenhausbehandlungen stiegen um 8,3 Prozent auf 101,7 Milliarden Euro.

Keine Krankenkasse mit "exzellent" bewertet

Das DFSI hat ausgewertet, wie gut einzelne Kassen mit dieser angespannten Lage zurechtkommen. Die Analysten bewerteten Rücklagen, Liquidität und Zahlungsfähigkeit sowie die Entwicklung der Mitgliederzahlen. 37 von 72 angeschriebenen Kassen beantworteten den Fragebogen vollständig. Das Ergebnis unterstreicht die angespannte Lage: Keine Kasse erreichte die Bestnote "exzellent", im Vorjahr waren es noch drei.