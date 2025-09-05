Für wen sie sinnvoll ist Private Unfallversicherung: Ein Unglück kommt besser allein

Unfälle im Haushalt und in der Freizeit sind ohne eine private Unfallversicherung nicht versichert und können schwere finanzielle Folgen haben. (Quelle: CosmosDirekt)

Unfälle gehören zum Leben dazu und nach dem Hinfallen heißt es: neu ausrichten und weitermachen. Eine Unfallversicherung unterstützt Sie, damit keine finanziellen Belastungen entstehen.

Eins – zwei – drei – autsch! Alle vier Sekunden ist es in Deutschland so weit. Jährlich sind es rund 9 Millionen Unfälle, von denen sich 73 Prozent in der Freizeit und im Haushalt ereignen. Eine private Unfallversicherung verhindert zwar keine Stürze, aber sie fängt hohe finanzielle Belastungen auf, die entstehen können (z. B. Verdienstausfall, behindertengerechter Umbau der Wohnung). Dabei ist es egal, wo und wann es passiert, denn jeder Unfall ist weltweit und zu jeder Tageszeit abgesichert.

Eine gesetzliche Unfallversicherung dagegen gilt nur am Arbeitsplatz, an der Universität, in der Schule oder auf dem Weg dorthin.

In welchen Fällen entlastet eine private Unfallversicherung?

Sind nach dem Unfall langfristige Schäden zu erwarten, wird eine einmalige Invaliditätsleistung gezahlt. Die Höhe der Leistung richtet sich nach dem Invaliditätsgrad. Er wird nach einer sogenannten Gliedertaxe festgelegt. Dabei handelt es sich um ein Bewertungssystem für die Schwere der körperlichen Beeinträchtigung.

Der Verlust der Sehkraft eines Auges wird zum Beispiel mit 50 Prozent bemessen. Bei einer Versicherungssumme von 60.000 Euro entspräche das einer Einmalzahlung von 30.000 Euro, wenn keine Progression vereinbart wurde.

Alle wichtigen Leistungen im Überblick

Die einmalige Invaliditätszahlung ist nicht die einzige Leistung einer privaten Unfallversicherung. Auch Bergungen, kosmetische Operationen und Krankenhaustagegeld und vieles mehr können dadurch abgesichert werden.

Welche monatlichen Kosten sind zu erwarten?

Eine private Unfallversicherung gibt es zum Beispiel bei CosmosDirekt schon für 2,15 Euro monatlich³. Im Anbietervergleich lassen sich mit CosmosDirekt bis zu 50 Prozent⁴ sparen.

Weiterhin sind die Kosten abhängig vom Leistungsumfang, Beruf und Alter der zu versichernden Person. Junge Leute bis 30 Jahre sparen 25 Prozent¹. Alle, die bereits eine Versicherung bei CosmosDirekt haben, sparen weitere 10 Prozent².

Private Unfallversicherung für Amateurfußballer

Fußball gehört in Deutschland zu den beliebtesten Sportarten. Kein Wunder, dass mit 35 Prozent auch die meisten Sportverletzungen beim Mannschaftsspiel um das runde Leder geschehen. Die private Unfallversicherung lässt sich mit ihren flexiblen Bausteinen auch als Fußballversicherung ausrichten, die bei kleineren Blessuren Unterstützung bietet.

Knochenbrüche, Kreuzbandriss, Schäden an Kapseln: Die private Unfallversicherung von CosmosDirekt lässt sich speziell auf diese Art von Verletzungen ausrichten, um im Ernstfall finanzielle Sicherheit zu geben. Werden kleinere Folgen abgesichert, bleiben auch die monatlichen Beiträge klein.

Das sind die wichtigsten Vorteile einer auf Freizeitsport ausgerichteten Unfallversicherung:

Bis zu 500 € Knochenbruchgeld

Ein-/Zweibettzimmer

Kurkosten- bzw. Rehabeihilfe

Kosmetische Operationen inkl. Zahnersatz bis 100.000 €

Tipp: Die monatlichen Beiträge können niedrig gehalten werden, indem eine vergleichsweise geringe Invaliditäts-Grundsumme (z.B. 20.000 Euro) gewählt wird. Auch der Verzicht auf die lebenslange Unfallrente oder Auszahlung im Todesfall ist möglich. Eine solche individuell ausgerichtete Unfallversicherung gilt natürlich auch bei allen anderen risikoreichen Sportarten und Freizeitaktivitäten.

Kinder: Wir können sie nicht vor allem beschützen, aber gegen fast alles absichern

Genau wie Erwachsene sind Kinder durch die gesetzliche Unfallversicherung nur bei Unfällen in der Schule und auf dem direkten Weg dorthin abgesichert. Die meisten Unfälle passieren aber in der Freizeit. Hier wird geklettert, getobt und sich ausprobiert, wodurch Kinder ein höheres Unfall- und Verletzungsrisiko als Erwachsene tragen.

Ein privater Unfallschutz ist daher wichtig, um kleine Unfälle, aber auch lebenslange Folgekosten abzusichern. Grundsätzlich gelten die gleichen Leistungen wie bei Erwachsenen: Es gibt eine Invaliditätszahlung, Unfallrente, Todesfallleistung, Krankenhaustage- und Genesungsgeld und vieles mehr.

Zusätzlich gibt es Leistungen, die speziell auf Kinder zugeschnitten sind. Das sind einige Beispiele:

Es wird eine Leistung bei Vergiftungen bis zum 10. Lebensjahr gezahlt (14. Lebensjahr inklusive Nahrungsmittel im Comfort-Schutz)

Schulausfallgeld (nur im Comfort-Schutz, wird nach der dritten Schulausfallwoche gezahlt)

Bei CosmosDirekt können Sie zwischen dem günstigen Basis- und dem leistungsstarken Comfort-Schutz wählen und Ihre Kinder-Unfallversicherung individuell zusammenstellen.

CosmosDirekt ist als Direktversicherer günstiger als viele andere Anbieter. Im Bereich "Kinder ab 16 Jahre" überzeugt der Anbieter sogar mit dem günstigsten Angebot auf dem Markt. Das wurde vom Analysehaus Morgen & Morgen bestätigt.⁶

Wählen Sie einen etablierten und zuverlässigen Anbieter

Achten Sie darauf, dass der gewählte Anbieter Ihrer privaten Unfallversicherung nicht nur günstig ist, sondern im Schadensfall auch fair und schnell handelt. Mit dem Gesamturteil "Sehr gut" bei FocusMoney zählt CosmosDirekt zu den "Fairsten Schadensregulierern" unter den Unfallversicherern.

Weitere Testberichte bestätigen eine sehr hohe Zufriedenheit bei Kunden von CosmosDirekt. Untersucht wurden Preis, Service und das Kundenvertrauen.

Die Inhalte auf dieser Seite wurden von der Ströer Content Group Sales GmbH in Zusammenarbeit mit CosmosDirekt, Halbergstraße 50-60, 66121 Saarbrücken, erstellt.

¹ Der Rabatt gilt im Single-Tarif.

² Sie erhalten 10 Prozent Kundenbonus, wenn Sie oder eine in Ihrem Haushalt lebende Person bereits eine Kfz-Versicherung (für Pkw oder Motorrad), eine Lebensversicherung, Unfall-, Haftpflicht-, Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung bei CosmosDirekt hat. Zur Lebensversicherung zählen auch Berufsunfähigkeits- und Rentenversicherungsverträge (inklusive Flexible Vorsorge) sowie Tagesgeld Plus.

³ Beitrag für einen 25-Jährigen im Basis-Schutz, 150.000 Euro bei Vollinvalidität (500 % Progression), Berufsgruppe A, monatliche Zahlungsweise, 1 Jahr Laufzeit.

⁴ Mögliche Beitragsersparnis im Wettbewerbsvergleich von CosmosDirekt mit ausgewählten Anbietern im dargestellten Beispielfall auf https://www.cosmosdirekt.de/unfallversicherung/.

⁵ Beitrag für einen 20-Jährigen Sportstudent im Comfort-Schutz, Grundsumme 20.000 Euro bei Invalidität, ohne Progression, monatliche Zahlungsweise, 1 Jahr Laufzeit.

⁶ Geprüfter Prämienvergleich (Rang 1 nach monatlichem Beitrag) durch MORGEN & MORGEN: Stand 06/2025, ID-Nummer V25042 / Modellfall: Unfallversicherung, Tarife mit 50.000 € Invaliditätsgrundsumme, Progression mindestens 500 %, Todesfallsumme 50.000 €, Unfallrente 1.000 €, Krankenhaustagegeld 20 €, Laufzeit 1 Jahr, Eintrittsalter 25 Jahre, ohne Selbstbeteiligung.

⁷ Beitrag für einen 16-Jährigen im Basis-Schutz, 150.000 Euro bei Vollinvalidität (500 % Progression), Kindertarif, monatliche Zahlungsweise, 1 Jahr Laufzeit.