Razzien bei Ferrero wegen Salmonellen in Kinder-Produkten

Im Rahmen ihrer Untersuchungen wegen eines Salmonellen-Ausbruchs bei Kinder-Schokoladenprodukten haben belgische und luxemburgische Ermittlungsbeh├Ârden am Mittwoch mehrere Standorte des S├╝├čwarenkonzerns Ferrero durchsucht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft der belgischen Provinz Luxemburg wurden unter anderem Dokumente und Computer-Hardware beschlagnahmt. Festgenommen wurde demnach aber niemand.

Von einer der Razzien betroffen war demnach das Ferrero-Werk im belgischen Arlon, wo die mit Salmonellen verseuchten Kinder-Produkte hergestellt wurden. Die Niederlassung ist seit dem 8. April auf Beschluss der Gesundheitsbeh├Ârden geschlossen. Weitere Razzien gab es demnach an Standorten in Br├╝ssel sowie im Gro├čherzogtum Luxemburg, wo Ferrero auch seinen Hauptsitz hat.

Der italienische S├╝├čwarenkonzern wird verd├Ąchtigt, die Beh├Ârden erst sp├Ąt alarmiert und die Produkte versp├Ątet zur├╝ckgerufen zu haben. Obwohl bereits im Dezember 2021 Salmonellen in einem Buttermilch-Tank in Arlon entdeckt wurden, begann der Konzern erst Anfang April mit dem R├╝ckruf von tausenden Tonnen Kinder-Produkten.

Bis Mitte April brachten die europ├Ąischen Beh├Ârden 150 F├Ąlle von Salmonellose in neun L├Ąndern, darunter auch in Deutschland, mit den Schokoladenprodukten in Verbindung. Der Gro├čteil des Salmonellen-Infektionen trat demnach bei Kindern unter zehn Jahren auf.