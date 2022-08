Kalte Progression: Diese Steuerentlastung ist nur fair

Diese Entlastungen sind kein Geschenk

Genau deshalb ist das Vorhaben von Finanzminister Christian Lindner (FDP) nur fair. Mit seinem jetzt präsentierten "Inflationsentlastungsgesetz" will er dafür sorgen, dass die Deutschen ab dem kommenden Jahr deutlich weniger Steuern an den Fiskus abdrücken müssen. Um mehr als zehn Milliarden Euro werden die Steuerzahler im kommenden Jahr entlastet.

Das ist keine gönnerhafte Geste. Brüsten mit einem "Steuergeschenk" kann sich Lindner in diesem Fall nicht. Genau genommen nämlich senkt er die Steuern nicht, er verhindert bloß, dass die Last für die Deutschen weiter ansteigt.

Ärmere profitieren stärker als Reiche

Zwar stimmt, dass Menschen, die so wenig verdienen, dass sie gar keine Steuern zahlen, von dem Gesetz überhaupt nichts haben. Auch ist korrekt, dass die Steuerersparnis für Reiche in absoluten Beträgen größer ausfällt als für Ärmere.

Die Entlastungen sind gerecht verteilt

Das liegt vor allem daran, dass Lindner den Grundfreibetrag anheben möchte, das Einkommen also, bis zu dem gar keine Steuern anfallen. Künftig will er diesen sogar an die Inflation koppeln, was ein durchaus bemerkenswerter Schritt wäre und eine schlaue Idee, weil so ein Anti-kalte-Progression-Automatismus entstünde.