Gaspreis-Rechner: So viel zahlen Sie ab dem 1. Oktober

Aktualisiert am 20.08.2022 Lesedauer: 1 Min.

Ab dem 1. Oktober tritt die Gasumlage in Kraft. Wie hoch wird Ihre Gasrechnung künftig sein? Der t-online-Rechner verrät es Ihnen.

Hunderttausende Verbraucherinnen und Verbraucher müssen die staatliche Gasumlage von 2,4 Cent je Kilowattstunde bereits ab 1. Oktober zahlen und spüren in der Folge deutliche Preissteigerungen. Die Bundesregierung will damit Insolvenzen und einen Zusammenbruch der Energieversorgung verhindern.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Donnerstag zudem angekündigt, der Steuersatz auf den Gasverbrauch solle von bisher 19 auf 7 Prozent fallen. Dies soll so lange gelten, wie die Gasumlage erhoben wird, also bis Ende März 2024. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen – soll dies noch vor Oktober passieren, müssen die Entwürfe aber schnell ausgearbeitet werden.