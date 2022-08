Energieabhängigkeit Russlands großer Bluff Von Nele Behrens Aktualisiert am 24.08.2022 - 16:47 Uhr Lesedauer: 5 Min. Der russische Präsident Putin: Die neue Allianz mit China kann Europa in naher Zukunft nicht ersetzen. Das stellt Putin vor Herausforderungen. (Quelle: IMAGO/Mikhail Klimentyev)

Während Deutschland streng Gas spart, muss Russland den Rohstoff mit Verlust verbrennen. Denn neue Handelspartner finden sich nicht so leicht.

Die Flammen schlagen hoch an der russischen Grenze. Wer im finnischen Ort Virolahti nach Osten schaut, kann sie mit bloßem Auge sehen. Der Grund für das Feuer? Überschüssiges Erdgas. Während in Europa und besonders in Deutschland die Angst vor einer Gasmangellage immer größer wird, mehren sich die Hinweise, dass Russland nicht mehr weiß, wohin mit seinem wertvollen Rohstoff.

"Bereits im vergangenen Herbst gab es Berichte, dass Russlands Speicher nahezu vollständig gefüllt waren", sagt Malte Küper, Energieexperte am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, im Gespräch mit t-online. "Russlands Gasspeicher sind zwar gewaltig, aber auch sie kommen angesichts der enormen Mengen, die normalerweise nach Europa fließen würden, an ihre Grenzen."

Seine Vermutung: In den Speichern dürfte nicht mehr viel Platz sein. Das wiederum bedeutet: Russland muss das Gas, das es weder an den Westen verkaufen möchte, noch einlagern kann, verbrennen. Denn Russland kann die Förderung von Erdgas nicht so einfach reduzieren. Erdgas wird durch Bohrungen gefördert; durch den Druck fließt der Rohstoff über das in den Boden eingeführte Rohr selbst an die Oberfläche.

Die Fördermengen können kaum reduziert werden

"Wenn Sie Öl und Gas fördern, können Sie die Bohrungen nicht einfach abschalten. Die Flüsse können nicht wesentlich reduziert werden", erklärte etwa Jurij Witrenko, Chef des ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz, zu Beginn des Krieges in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".