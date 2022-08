Gaskrise: Südlich von Zypern großes Erdgasfeld entdeckt

Aktualisiert am 23.08.2022 - 17:13 Uhr

Südlich von Zypern sind erneut Erdgasvorkommen entdeckt worden. Dies teilte die zyprische Energieministerin Natasa Pileidou am Montag im staatlichen Rundfunk (RIK) mit. Das italienisch-französische Energie-Konsortium Eni-Total habe die Entdeckung bei Forschungsarbeiten gemacht. Das Gasfeld soll der Ministerin zufolge rund 70 Milliarden Kubikmeter Erdgas guter Qualität enthalten.

Italiens teilstaatlicher Energieversorger Eni sprach in einer Mitteilung von einem "wichtigen Fund" in 2.287 Metern Tiefe, rund 160 Kilometer von der Küste Zyperns entfernt. Die italienische Zeitung "La Repubblica" sah darin eine bedeutsame Nachricht für Italiens Energiepolitik. Der Fund gebe aber auch den Ländern in Europa die Möglichkeit, sich von russischen Gaslieferungen unabhängig zu machen. Bis zum Beginn der Förderung dürfte jedoch noch ein Jahr vergehen.