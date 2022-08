Energiesparen: Die ungenutzen Potenziale in der Industrie

Kommunen befürchten Plastikmüll in Biotonnen

Ein Sprecher des bayrischen Landkreises Altötting weist darauf hin, dass in Biomülltonnen "nachweislich viel Plastik landet, welches nach der Vergärung in Biogasanlagen in Form von Mikroplastik auf Feldern und somit in der Nahrungskette landet". In dem Ort gibt es daher keine Biotonne – und auch kein Interesse, welche aufzustellen.