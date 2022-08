Das bedeutet der Gaslieferstopp über Nord Stream 1

Wie wirkt sich der Lieferstopp auf die Gaspreise aus?

Die Lieferkürzungen Russlands haben mit dazu beigetragen, dass die Gaspreise in die Höhe geschossen sind. Auch am Mittwoch zogen die Preise weiter an. Der europäische Erdgas-Future stieg um 2,6 Prozent auf 257 Euro je Megawattstunde. Der Strompreis kletterte ebenfalls wieder nach oben. So kostete eine Megawattstunde zur Lieferung in einem Jahr in Deutschland mit 645 Euro rund sieben Prozent mehr. Lesen Sie hier, warum der Strompreis mit dem Gaspreis zusammenhängt.