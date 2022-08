Diese elf Konzerne haben die Gasumlage beantragt

Aktualisiert am 22.08.2022 - 13:27 Uhr

Den Anspruch auf Geld aus der ab Oktober geplanten Gasumlage haben nach Angaben der Ferngas-Netzbetreiber fristgerecht zwölf Unternehmen angemeldet. Das geht aus einer Liste von Trading Hub Europe (THE) hervor, dem Zusammenschluss der Betreiber. Die RWE-Handelstochter Supply & Energy steht zwar auf dieser Liste, will aber kein Geld, wie eine Sprecherin am Montag bekräftigte. Das "Handelsblatt" hatte zuvor über die Liste berichtet.