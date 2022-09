Passt die Stechuhr für alle in die heutige Zeit?

Die Dunkelziffer dürfte wesentlich höher liegen. Denn gerade jene, die in ihrem Job besonders gut sein wollen oder ihn besonders lieben, erfassen Überstunden oft überhaupt nicht. In manchen Branchen – zum Beispiel bei Start-ups und im Digitalbereich – ist diese als Engagement geforderte Form der Ausbeutung fester Bestandteil der Unternehmenskultur.

Nein, das Urteil geht an der Realität vorbei

Mit 17 hatte ich einen Ferienjob am Fließband eines großen Kosmetikunternehmens. In Erinnerung geblieben ist mir, wie sich gegen Ende der Schicht immer alle am Ausgang versammelten und warteten, dass die Zeit verstrich, um ihre Karte stechen zu können. Es war meine erste Erfahrung mit der Sinnlosigkeit einer Stechuhr.

Die Erfassung der Arbeitszeit soll eigentlich schützen. Den Arbeitnehmer davor, dass der Arbeitgeber ihn permanent unbezahlt Überstunden machen lässt. Und den Arbeitgeber davor, dass seine Angestellten weniger arbeiten als vertraglich vereinbart. So weit, so sinnvoll.

Hinzu kommt, dass die Zeiterfassung quasi selbst "aus der Zeit" gefallen ist. Wir leben in einer sich individualisierenden Welt. Der Trend geht zur Flexibilisierung; passgenaue Arbeitsmodelle lösen starre Pauschalvorgaben für alle ab. So bieten immer mehr Unternehmen Arbeitszeitkonten an: In Lebensphasen, in denen man durch Kindererziehung oder die Pflege älterer Angehöriger privat sehr beansprucht ist, kann man weniger arbeiten. In anderen Phasen arbeitet man dafür mehr.