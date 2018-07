Fruchtbarkeitserhaltung

Wie junge Krebspatienten ihren Kinderwunsch erfüllen können

05.07.2018, 07:41 Uhr | dpa, dpa-AFX

Eine Stiftung für Krebserkrankte engagiert sich dafür, die Fruchtbarkeit junger Patienten zu erhalten. Die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs will erreichen, dass Erkrankte nicht auf den Kosten für entsprechende Behandlungen sitzen bleiben.



Mara ist 21, als die Welt für sie zusammenbricht. Sie will gerade durchstarten ins Leben, mit dem Studium in Hamburg ist sie auf der Zielgeraden. Dann der Schock: Diagnose Lymphdrüsen-Krebs. "Ich habe schon vorher gemerkt: Mit mir stimmt etwas nicht. Ständig war ich matt. Dann ist ein Tumor am Hals gewachsen", erzählte Mara vor kurzem bei einem Treffen von jungen Krebspatienten im osthessischen Lauterbach.

Nach der Hiobsbotschaft im August 2016 bekommt sie eine Chemotherapie. "Wenig später sind mir die Haare ausgefallen." Viel schlimmer für Mara ist aber: "Das Leben ist erstmal auf Eis gelegt. Während es bei all meinen Freunden weiterging, habe ich mich durch die Krankheit abgehängt gefühlt." So wie Mara, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, geht es Tausenden von jungen Menschen in Deutschland.

Angst um Zukunft und Familienplanung

Obwohl das mittlere Erkrankungsalter bei Krebs laut Deutscher Krebshilfe bei 69 Jahren liegt, bekommen jedes Jahr auch rund 15.000 Menschen zwischen 18 und 39 Jahren die Diagnose. Sie stellt das Leben der jungen Leute auf den Kopf, auch wenn die Heilungschancen in dieser Altersklasse mit über 80 Prozent besser sind. Wie geht's weiter mit Ausbildung, Studium und Job? Wie mit Partnerschaft und Familienplanung?

"Viele junge Krebspatienten haben das Gefühl, plötzlich vor dem Nichts zu stehen", sagt der Krebsmediziner Mathias Freund. Zudem gebe es für junge Erwachsene wenig spezialisierte Unterstützung – anders als für Alte und Kinder.

4.300 Euro pro Eizelle

Seit anderthalb Jahren engagiert sich die Stiftung dafür, dass die Krankenkassen Maßnahmen bezahlen, um trotz Krebs später noch Kinder kriegen zu können. Bisher müssen die jungen Betroffenen die Entnahme und Konservierung ihrer Ei- oder Samenzellen oder ihres Eierstockgewebes selbst finanzieren. Das kostet laut Stiftung bis zu 4.300 Euro.

Mara (23,l.) und Wiebke (36) stehen vor dem Logo der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Foto: Jörn Perske



"Die Änderung nur eines Satzes im Sozialgesetzbuch V würde die Finanzierung durch die Krankenkassen ermöglichen", erklärt Krebsmediziner Freund, der früher als Professor an der Uniklinik Rostock tätig war. Nun engagiert sich der 68-Jährige als Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung für die jungen Patienten. Sein Ziel ist es, die Probleme von jungen Erwachsenen mit Krebs in der Gesellschaft sichtbar machen. "Die langfristigen Folgen für junge Erwachsene mit Krebs sind bislang nicht ausreichend untersucht."

Die Behandlung von Mara ging bis Januar 2017. "Ich habe ein Jahr gebraucht, um mich von allem zu erholen." Ob sie nun – im Sommer 2018 – den Krebs besiegt hat, ist ungewiss. Sie gilt zwar als gesund. Aber ob sie geheilt ist, kann man ihrzufolge erst nach fünf Jahren sagen.