Neuwahlen in der Türkei Dieser Mann soll Erdoğan schlagen

Von Nilofar Breuer 04.09.2025 - 11:00 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Recep Tayyip Erdoğan: Der amtierende Präsident der Türkei will weiter im Amt bleiben. (Quelle: Matthias Schrader/AP/dpa/dpa-bilder)

Die Türkei steht wohl kurz vor Neuwahlen. Nachdem der bisher vielversprechendste Erdoğan-Herausforderer inhaftiert wurde, setzt die CHP nun auf einen anderen Mann – ein Déjà-vu.

Eines scheint klar zu sein: Recep Tayyip Erdoğan will Präsident der Türkei bleiben. Eigentlich ist seine Amtszeit bis 2028 begrenzt – laut Verfassung darf er bei der Präsidentschaftswahl in rund drei Jahren nicht erneut antreten. Erwartet wird also, dass er vorgezogene Neuwahlen ausruft, um sich für eine weitere Amtszeit zu bewerben.

Potenzielle Konkurrenten aus der Republikanischen Volkspartei (CHP), der größten Oppositionspartei zu Erdoğans AKP, wurden im Zuge einer Verhaftungswelle bereits inhaftiert – unter ihnen auch Ekrem İmamoğlu. Lange Zeit galt er als der oppositionelle Politiker, der die besten Chancen auf einen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen gehabt hätte.

Im März war der Istanbuler Bürgermeister unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet und abgesetzt worden. Das löste landesweite Proteste aus. Inzwischen wurden noch weitere Oppositionsbürgermeister in der Türkei festgenommen.

Der Politikwissenschaftler Berk Esen sieht hinter dem Vorgehen gegen die CHP eine politische Motivation. Auf der Plattform X schrieb er, die Regierung unternehme "gezielte Schritte, um İmamoğlu, den sie als einzige Bedrohung für sich selbst ansieht, zu beseitigen und die CHP zu einer kontrollierten Opposition zu machen." Die Regierung weist Einflussnahme auf die Justiz zurück.

Neuer Hoffnungsträger ist kein Unbekannter

Wer ist also neuer Hoffnungsträger der CHP, wenn İmamoğlu in Haft ist? Sein Name ist Mansur Yavaş – und er ist kein Unbekannter. Der Bürgermeister von Ankara gewann bereits 2024 mit großem Vorsprung die Kommunalwahlen gegen den Kandidaten von Erdoğans AK-Partei. Auch im Wahlkampf vor den vergangenen Wahlen 2023 wurden ihm bereits große Chancen zugerechnet, den amtierenden Präsidenten zu bezwingen.

Yavaş wurde 1955 in Beypazarı, einer Gemeinde in der Provinz Ankara, geboren. In den Achtzigerjahren schloss er sein Studium der Rechtswissenschaften ab und trat anschließend der rechtsextremen Partei MHP bei, die wiederum eng mit den Grauen Wölfen verbunden ist – einer ultranationalistischen, rassistischen und gewalttätigen Bewegung.

Von Rechtsextremen zu Sozialdemokraten

Für mehr als zwei Jahrzehnte war die MHP sein politisches Zuhause. 1999 wurde er zum Bürgermeister seiner Heimatstadt gewählt, die er kurzerhand in einen Touristenmagneten verwandelte. 2009 kandidierte er schließlich für die MHP in der Hauptstadt Ankara. Zwar unterlag er seinem Konkurrenten von der AKP, erzielte aber den besten Wahlerfolg, den seine Partei bei einer Kommunalwahl in einer türkischen Großstadt je hatte.