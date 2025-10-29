Preisschlacht Aldi senkt Preis für Butter – Konkurrenten ziehen nach

Butter von Aldi: Der Discounter senkt die Preise erneut. (Quelle: IMAGO/imago)

Aldi setzt erneut ein Zeichen im Preiskampf und senkt den Butterpreis deutlich. Andere Supermärkte und Discounter zogen kurz darauf nach.

Butter war eines der Produkte, die teilweise enorm von den steigenden Lebensmittelpreisen im Zuge etwa von Inflation und Ukraine-Krieg betroffen waren. Immer wieder läuteten Händler Preissenkungsrunden an, bei denen die Konkurrenz dann mitzog.

Inzwischen ist der Butterpreis zwar längst nicht mehr auf dem höchsten Niveau, aber auch nicht so günstig wie vor den Teuerungen. Doch Aldi ist nun in die nächste Preissenkung gegangen. Wie die "Lebensmittel Zeitung" berichtet, kostet die 250-Gramm-Packung Butter der Eigenmarke bei Aldi Nord und Süd ab Mittwoch 1,39 Euro.

Kurz danach zogen auch andere Händler nach, wie die Deutsche Presse-Agentur ermittelte. Lidl, Rewe und weitere Ketten senkten den Butterpreis ebenfalls auf 1,39 Euro pro 250-Gramm-Packung. Zum Vergleich: Im Februar 2025 kostete eine Packung noch 2,39 Euro. 1,39 Euro kostete das Produkt zuletzt im Oktober 2023, danach waren die Preise bis März 2025 stetig gestiegen.

Aber warum sinkt der Butterpreis jetzt? "In Deutschland und in der EU wird im Herbst 2025 mehr Milch erzeugt als im Vorjahr", sagt Marktexpertin Kerstin Keunecke von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft. Dem erhöhten Angebot stehe eine teils verhaltene Nachfrage gegenüber. Ein weiterer Grund für die sinkenden Preise sei der höhere Fettgehalt in der Rohmilch. Je weniger Fett die Milch enthält, desto mehr Milch wird für die Butterproduktion benötigt.

Aldi will Preisführerschaft verteidigen

Besonders die Discounter Aldi und Lidl hatten sich in den vergangenen Monaten immer wieder Preisschlachten geliefert. Aldi gilt oft als Vorreiter, wenn es um Preissenkungen geht – die meisten Discounter und Supermärkte ziehen dann nach. Doch in der letzten Zeit hatte Lidl immer wieder die Oberhand, wenn es darum ging, Produkte billiger zu machen.

Wie die "Lebensmittel Zeitung" schreibt, sei dies ein "Frontalangriff" auf Aldi gewesen, da der Discounter "den Anspruch erhebt, Preisführer im Markt zu sein". Die aktuelle Preisrunde sei ein Signal, dass Aldi bereit sei, diese Stellung zu verteidigen.