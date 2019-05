Operative Probleme

Easyjet erwartet im Sommer Störungen im Flugverkehr

06.05.2019, 16:54 Uhr | dpa

Die Fluggesellschaft Easyjet geht davon aus, dass der Sommer für Flugreisende schwierig wird. Es könnte Probleme bei der europäischen Flugsicherung geben.

Die Fluggesellschaft Easyjet stellt sich erneut auf Schwierigkeiten für Flugreisende im Sommer ein. "Wir als Easyjet gehen davon aus, dass es auch in diesem Sommer sicherlich ein Sommer wird, der von Herausforderungen begleitet werden wird", sagte Deutschlandchef Stephan Erler am Montag anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Airline in Berlin.



Es könnte Probleme bei der europäischen Flugsicherung geben, aber auch operative Probleme, also etwa Schwierigkeiten bei der Abfertigung an den Flughäfen.

Easyjet bereitet sich auf schwierigen Sommer vor

Darauf bereite sich die Fluggesellschaft unter anderem mit zusätzlichen Crews und Ersatzfliegern vor, die an verschiedenen Flughäfen in Europa stationiert seien. So lasse sich bei Verspätungen oder technischen Problemen immer eine Ersatzmaschine "hoffentlich an der richtigen Stelle positionieren", sagte Erler. Konkrete Zahlen zu zusätzlichen Crews oder Maschinen konnte er nicht nennen. Ganz verhindern ließen sich die Probleme aber auch damit nicht: "Es wird sicherlich im Sommer zu Engpässen kommen."

Ursachen für das große Flugchaos im vergangenen Sommer war neben Streiks und dem Wetter aber vor allem das starke Wachstum des europäischen Luftverkehrs, das die Infrastruktur überlastet.









Berlin ist größter Standort außerhalb Großbritanniens

Seit 2004 fliegt Easyjet von und nach Berlin. Die Hauptstadt ist der größte Standort der britischen Airline außerhalb Großbritanniens. Easyjet hat in Schönefeld und Tegel insgesamt 35 Maschinen. Anfang 2018 hatte Easyjet in Berlin-Tegel das Geschäft der insolventen Air Berlin übernommen.