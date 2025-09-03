Diese Autos sind betroffen VW gibt Modellen neue Namen

Von t-online , ccn Aktualisiert am 03.09.2025 - 14:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Neuer Name: Statt ID.2 wird VWs neuer E-Kleinwagen ID. Polo heißen. (Quelle: Volkswagen)

VW benennt seine E-Modelle um: Statt Ziffern soll es künftig wieder Namen geben. Den Anfang machen zwei Neulinge.

Lange gab es Gerüchte, nun steht es fest: Volkswagen benennt seine rein elektrischen Modelle um. Den Anfang macht der Kleinwagen, den VW bislang als Studie namens ID.2all gezeigt hatte. Wie VW-Chef Thomas Schäfer auf LinkedIn bekanntgab, wird das Fahrzeug den Namen ID. Polo erhalten. Auch die SUV-Variante, die als Studie auf der kommenden IAA vorgestellt wird, wird statt ID.2X künftig ID. Cross heißen – parallel zum T-Cross mit Verbrennungsmotoren.

"Wir machen es den Kunden einfacher, durch unsere Produktpalette zu navigieren, und kombinieren die Welten von Verbrennungsmotoren und elektrischer Mobilität", schreibt er. Heißt: Die bisherigen Bezeichnungen mit Ziffern stifteten eher Verwirrung und wirkten wie Fremdkörper zwischen Polo, Golf, Passat und Co.

Und noch eine Ankündigung geht aus dem Post hervor: Auch eine sportliche GTI-Version des Elektro-Polos sei in Planung. Die Neubenennung kommt übrigens zeitlich passend: In diesem Jahr wurde der Polo 50 Jahre alt. Zu den Händlern soll der ID. Polo im Jahr 2026 kommen.

Zur Technik hält sich der Hersteller ebenfalls noch bedeckt. Das ursprüngliche Konzept ID.2all fußte auf der neuen MEB-Entry-Plattform mit Frontantrieb. Als Leistung wurden 166 kW/226 PS genannt, mit 58 kWh großer Batterie soll der Kleinwagen bis zu 450 Kilometern Reichweite bieten. Ob das Serienmodell auch diese Eckdaten bieten wird, bleibt abzuwarten.