Bevor die drei Staaten am Sonntag über Polen ans europäische Stromnetz angeschlossen werden, operieren sie für rund 24 Stunden für einige Tests in einem sogenannten isolierten Modus. Das erklärte Litauens staatlicher Netzbetreiber Litgrid.

Insgesamt waren in den drei baltischen Staaten und in Polen 1,6 Milliarden Euro in das Projekt zur Synchronisation der Stromnetze investiert worden. Der polnische Stromnetzbetreiber PSE kündigte an, die Verbindung mit Litauen mit Hubschraubern und Drohnen zu überwachen.

Sorge vor geopolitischer Erpressung

Die drei baltischen Staaten waren seit der Sowjetzeit ins russische Stromnetz integriert. Die Abkopplung soll in allen drei Ländern mit offiziellen Veranstaltungen gefeiert werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will am Sonntag in der litauischen Hauptstadt Vilnius an einer Zeremonie teilnehmen.