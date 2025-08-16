t-online - Nachrichten für Deutschland
Kanzler-Interviews: Merz sieht nach Gipfel "wirklich großen Fortschritt"

Sicherheitsgarantie für Ukraine
Alaska-Gipfel: Merz sieht "wirklich großen Fortschritt"

Von reuters, dpa, t-online, pri
16.08.2025 - 18:19 UhrLesedauer: 2 Min.
Friedrich Merz: Er erklärte sich im ARD-Interview.Vergrößern des Bildes
Friedrich Merz äußert sich gleich in mehreren Interviews. (Archivbild) (Quelle: Nadja Wohlleben)
Friedrich Merz deutet das Treffen von Trump mit Putin am Samstag gleich in mehreren Interviews. Der Kanzler zeigt sich dabei überraschend optimistisch.

Inhaltsverzeichnis

Am Samstag erfolgte zunächst eine Schaltkonferenz mit Donald Trump. Der US-Präsident informierte europäische Staats- und Regierungschefs über sein Treffen mit dem russischen Staatschef Waldimir Putin. Danach zeigte sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) überraschend zuversichtlich.

Merz sprach von einem "wirklich großen Fortschritt". "Das ist in der gemeinsamen Pressekonferenz gestern so noch gar nicht zum Ausdruck gekommen", so der Kanzler.

Die wichtigsten Feststellungen des Kanzlers zum Gipfel in Alaska

US-Sicherheitsgarantie für die Ukraine

Merz gab gleich mehrere Interviews. Er sprach mit dem ZDF und dem Senderverbund ntv/RTL. Entscheidende Neuerung: Trump signalisierte der Ukraine eine Sicherheitsgarantie durch die USA. Das hatte der US-Präsident bislang abgelehnt.

"Die gute Nachricht ist, Amerika ist bereit, sich an solchen Sicherheitsgarantien zu beteiligen", erklärte Merz. Nach ukrainischen Angaben könnte es eine Art Beistandsgarantie nach Vorbild von Artikel 5 des Nato-Vertrags geben. Allerdings ohne formelle Mitgliedschaft der Ukraine im westlichen Verteidigungsbündnis.

imago images 0825091949Vergrößern des Bildes
Keir Starmer und Emmanuel Macron einigten sich im Juli auf ein Hauptquartier für die Sicherungstruppe in Paris. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Pool / i-Images/imago)

Frankreich und Großbritannien hatten schon zuvor eine Sicherungstruppe im Zuge der sogenannten Koalition der Willigen für die Ukraine ins Gespräch gebracht. Sie könnte bis zu 40.000 Einsatzkräfte umfassen. "Aber selbstverständlich, die Europäer müssen ihrerseits einen Beitrag dazu leisten, dass auf Dauer die Sicherheit der Ukraine gewährleistet ist", sagte Merz am Samstag ohne nähere Details zu nennen. Er verwies darauf, dass die sogenannte Koalition der Willigen am Sonntag erneut mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen und diesen vor dem geplanten Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Montag in Washington beraten werde.

Russische Zugeständnisse bei Gebietsforderungen

Außerdem sieht Merz Bewegung bei den russischen Forderungen gegenüber der Ukraine. "Russland scheint bereit zu sein, entlang der sogenannten Kontaktlinie die Verhandlungen zu führen und nicht entlang der Verwaltungsgrenzen. Das ist ein gewaltiger Unterschied", betonte der Kanzler im ZDF.

Vor dem Treffen von Trump und PutinVergrößern des Bildes
Trump und Putin begrüßen sich mit einem Handschlag. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)

Bislang hatte der russische Staatschef Putin Gebietsansprüche auch auf bisher nicht besetzte ukrainische Gebiete gestellt. "Das ist offensichtlich Gegenstand der Gespräche in der Nacht gewesen. Und hier hat Putin nach den Worten von Präsident Trump zugestanden, entlang der jetzigen Front zu verhandeln", erläuterte Merz.

Trumps Verzicht: Friedensgespräche statt Waffenruhe

Die Ukraine und ihre europäischen Partner hatten bislang gefordert, dass Putin erst eine Waffenruhe verkünden solle, ehe über eine dauerhafte Lösung gesprochen werden könne. Der Kanzler räumte nun in seinen Interviews ein, dass Trump diese Forderung aufgegeben habe, dass es vor Verhandlungen einen Waffenstillstand geben müsse. Die Gefahr: Putin könnte sich hinziehende Friedensgespräche nutzen, um an der Front neue Fakten zu schaffen.

Dass Russland auch während des Treffens die Ukraine weiter angegriffen habe, zeige die "Respektlosigkeit" Putins, kritisierte Merz am Samstag.

Merz räumte ein, dass der russische Präsident Wladimir Putin durch das Treffen in Alaska protokollarisch aufgewertet worden sei. Trump habe Putin "im wahrsten und im übertragenen Sinne den roten Teppich ausgerollt. Aber die entscheidende Frage wird jetzt sein: Was ist am Ende dieses roten Teppichs?"

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen Reuters, dpa
ShoppingAnzeigen

