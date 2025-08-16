Sicherheitsgarantie für Ukraine Alaska-Gipfel: Merz sieht "wirklich großen Fortschritt"

Friedrich Merz deutet das Treffen von Trump mit Putin am Samstag gleich in mehreren Interviews. Der Kanzler zeigt sich dabei überraschend optimistisch.

Am Samstag erfolgte zunächst eine Schaltkonferenz mit Donald Trump. Der US-Präsident informierte europäische Staats- und Regierungschefs über sein Treffen mit dem russischen Staatschef Waldimir Putin. Danach zeigte sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) überraschend zuversichtlich.

Merz sprach von einem "wirklich großen Fortschritt". "Das ist in der gemeinsamen Pressekonferenz gestern so noch gar nicht zum Ausdruck gekommen", so der Kanzler.

Die wichtigsten Feststellungen des Kanzlers zum Gipfel in Alaska

US-Sicherheitsgarantie für die Ukraine

Merz gab gleich mehrere Interviews. Er sprach mit dem ZDF und dem Senderverbund ntv/RTL. Entscheidende Neuerung: Trump signalisierte der Ukraine eine Sicherheitsgarantie durch die USA. Das hatte der US-Präsident bislang abgelehnt.

"Die gute Nachricht ist, Amerika ist bereit, sich an solchen Sicherheitsgarantien zu beteiligen", erklärte Merz. Nach ukrainischen Angaben könnte es eine Art Beistandsgarantie nach Vorbild von Artikel 5 des Nato-Vertrags geben. Allerdings ohne formelle Mitgliedschaft der Ukraine im westlichen Verteidigungsbündnis.

Frankreich und Großbritannien hatten schon zuvor eine Sicherungstruppe im Zuge der sogenannten Koalition der Willigen für die Ukraine ins Gespräch gebracht. Sie könnte bis zu 40.000 Einsatzkräfte umfassen. "Aber selbstverständlich, die Europäer müssen ihrerseits einen Beitrag dazu leisten, dass auf Dauer die Sicherheit der Ukraine gewährleistet ist", sagte Merz am Samstag ohne nähere Details zu nennen. Er verwies darauf, dass die sogenannte Koalition der Willigen am Sonntag erneut mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen und diesen vor dem geplanten Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Montag in Washington beraten werde.

Russische Zugeständnisse bei Gebietsforderungen

Außerdem sieht Merz Bewegung bei den russischen Forderungen gegenüber der Ukraine. "Russland scheint bereit zu sein, entlang der sogenannten Kontaktlinie die Verhandlungen zu führen und nicht entlang der Verwaltungsgrenzen. Das ist ein gewaltiger Unterschied", betonte der Kanzler im ZDF.